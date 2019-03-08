OGGI TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO SULL’INTERA RETE ATAC Roma TPL COTRAL E FERROVIE. LO SCIOPERO RIGUARDERA’ BUS, FILOBUS, TRAM METROPOLITANE, FERROVIE REGIONALI. E’IN VIGORE LA FASCIA DI GARANZIA PERTANTO IL SERVIZIO SARA’REGOLARE FINO ALLE ORE 8.30 E DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 LO STATO DEL SERVIZIO A Roma DALLE ORE 8.30 E’ IL SEGUENTE LA METRO C E’ ATTIVA MENTRE LE ...
romadailynews : Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 10:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA, PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E A CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI SI ALTERNANO CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA VIA TIBURTINA PER POI INCOLONNARSI CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI FINO ALL’ARDEATINA E DA QUI CODE FINO ALLA PRENESTINA IN INTERNA SI STA IN FILA DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA TUSCOLANA E LA PRENESTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA LAURENTINA IN ENTRATA A Roma CAUSA TRAFFICO IN AUMENTO SI STANNO FORMANDO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA VIA DEL CASALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500 TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA COLOMBO ANCORA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500 TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. ANDIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PISANA; RESTANDO IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500 TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 500, CI SONO 6 KM DI CODA TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. SI CONSIGLIA, PER I SOLI VEICOLI LEGGERI, DI USCIRE A PONZANO RomaNO, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 500, TROVIAMO 6 KM DI CODA TRA PONZANO RomaNO E ORTE VERSO FIRENZE. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER I SOLI VEICOLI LEGGERI, SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONZANO RomaNO, SEGUIRE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO SCORRE SULLA SECONDA E SULLA TERZA CORSIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI O A FERENTINO E RIENTRARE POI IN AUTOSTRADA A FROSINONE. RESTANDO SULLA A1, MA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE PER 5 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SULLA TERZA CORSIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI O A FERENTINO E RIENTRARE POI IN AUTOSTRADA A FROSINONE. RESTANDO SULLA A1, MA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE PER 5 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SULLA CORSIA CENTRALE E SU QUELLA DI SORPASSO. USCITE CONSIGLIATE: ANAGNI O FERENTINO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA L’A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 623, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE CAMION, ABBIAMO CODE PER 4 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. AL MOMENTO SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 7 MARZO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA L’ A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 623, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE CAMION, ABBIAMO CODE PER 2 KM TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI. AL MOMENTO SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO PROBLEMI ANCHE SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI ...