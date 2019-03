Stagione dei Teatri Al Rasi di Ravenna in scena I Banquo dell' Accademia degli Artefatti

Altetica - Filippo Tortu prepara la Stagione all’aperto. L’azzurro si allenerà in compagnia dei britannici Prescod e Hughes : Archiviata la stagione indoor con il primato personale di 6”58 sui 60 metri, Filippo Tortu preparerà i prossimi appuntamenti con un intenso mese di preparazione atletica a Tenerife in compagnia dei velocisti britannici Reece Prescod e Zharnel Hughes. Lo sprinter sardo ha già affrontato i futuri compagni di allenamento nella finale degli Europei di Berlino 2018, quando il secondo conquistò la vittoria davanti al primo mentre l’azzurro ...

Svelata la Stagione Concertistica dei Docenti del Conservatorio Tomadini : Il Conservatorio Statale di Musica 'Jacopo Tomadini' di Udine percorre anche quest'anno la traccia progettuale seguita nel corso della passata edizione al fine di offrire privilegiata cornice alla ...

Moto3 - Mondiale 2019 : favoriti - outsider e possibili sorprese. Aron Canet una spanna sopra tutti nella Stagione dei volti nuovi : Tutto pronto ormai per l’avvio del MotoMondiale 2019. Le luci artificiali di Losail (Qatar) accoglieranno il Circus delle due ruote e le aspettative sono molteplici. nella minima cilindrata si prospetta una stagione di cambiamenti. Tanti i piloti, che l’anno passato hanno animato la scena, hanno compiuto il grande salto di categoria in Moto2. Si possono citare lo spagnolo, campione del mondo, Jorge Martin, e il nostro Marco ...

Moto3 - Mondiale 2019 : favoriti - outsider e possibili sorprese. Aron Canet una spanna sopra tutti nella Stagione dei volti nuovi : Tutto pronto ormai per l’avvio del MotoMondiale 2019. Le luci artificiali di Losail (Qatar) accoglieranno il Circus delle due ruote e le aspettative sono molteplici. nella minima cilindrata si prospetta una stagione di cambiamenti. Tanti i piloti, che l’anno passato hanno animato la scena, hanno compiuto il grande salto di categoria in Moto2. Si possono citare lo spagnolo, campione del mondo, Jorge Martin, e il nostro Marco ...

La disastrosa Stagione dei Lakers di LeBron James : Molto probabilmente per la prima volta in 13 anni il più forte giocatore di basket del mondo non giocherà i playoff della NBA: cos'è successo?

Calendario MotoGP 2019 - le date dei 19 Gran Premi della Stagione. Come vederli in tv e streaming : Saranno 19 gli appuntamenti della stagione 2019 della MotoGP. Una nuova lunga cavalcata che prenderà il via in questo fine settimana con il Gran Premio del Qatar di Losail, per concludersi il 17 novembre con il consueto saluto del Gran Premio di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Marc Marquez continuerà nel suo filotto di vittorie? Valentino Rossi fermerà il tempo e centrerà il suo decimo titolo? Jorge Lorenzo e Maverick Vinales saranno in ...

Mutui alla svolta : tassi e spread hanno toccato il fondo e ora è attesa la Stagione dei rincari : I costi dei finanziamenti sono ancora molto convenienti ma aumentano gli oneri di raccolta delle banche e anche un nuovo T-Ltro della Bce può rinviare solo di qualche mese il rialzo del margine richiesto ai mutuatari. Ecco come orientarsi nelle scelte per acquistare un immobile...

Siracusa. Al via la Stagione dell’Opera dei pupi : Il Teatro “Alfeo” di Siracusa riprende l’attività con gli spettacoli tradizionali dell’Opera dei pupi. La 18^ stagione, promossa dalla famiglia

Ssd Colonna (basket - Promozione) - capitan Taddei : «Vogliamo finire bene la Stagione» : Roma – Non è stata una stagione semplice per la Promozione del Colonna. La prima squadra del settore basket del club castellano, allenata da Giuseppe Tufano, sta per giungere alla fine della fase regolare che è stata molto frastagliata. «La vicenda dello “scoperchiamento” del nostro pallone polivalente (avvenuta a fine ottobre, ndr) ci ha indubbiamente condizionato, sia per la mancanza del campo di casa e anche per il fatto di dover girare ...

Fortnite Stagione 8 : una nuova immagine teaser suggerisce l'arrivo dei Draghi : Epic Games continua a condividere in rete indizi relativi all'attesa Stagione 8 del popolare Fortnite, stuzzicando la fantasia dei numerosi fan.Gli sviluppatori stanno pubblicando su Twitter alcune immagini per la nuova Stagione, l'ultima mostrava un minaccioso serpente.Stavolta, Epic ha condiviso un nuovo tweet che suggerirebbe il possibile arrivo dei Draghi nel battle royale. Nella nuova immagine teaser, riportata da VG247.com, è possibile ...

Parte la Stagione dei motori su Sky : oltre 1.100 ore di diretta : Quasi trecento gare, 70 in più di un anno fa, in 34 weekend per 1.100 ore complessive di diretta fino a dicembre: sono i numeri della nuova stagione dei motori su Sky, il cui palinsesto è stato presentato oggi al Kartodromo ”Top Fuel Racing” di Vignate (Milano). Su Sky saranno trasmessi l’assalto della Ferrari al […] L'articolo Parte la stagione dei motori su Sky: oltre 1.100 ore di diretta è stato realizzato da Calcio e ...

Replica La Stagione della caccia in streaming su RaiPlay - trama : le morti dei Peluso : Stasera 25 febbraio andrà in onda su Rai 1 il tanto atteso film "La stagione della caccia", ispirato all'omonimo racconto di Andrea Camilleri. La Rai, dopo aver mandato in onda l'ultima serie de "Il Commissario Montalbano", ha deciso di regalare al suo pubblico un altro 'gioiellino' d'epoca ambientato a Vigata, lo stesso paese di Montalbano, anche se in un'altra epoca. Le vicende narrate ne "La stagione della caccia", infatti, si svilupperanno ...

NBA – LeBron James si ‘allaccia le scarpe’ - cambia la Stagione dei Lakers : “sono costretto a fare sul serio” : LeBron James suona la carica in vista del finale di stagione dei Lakers: il Re costretto a ‘fare sul serio’ per trascinare i giallo-viola fino ai Playoff La stagione dei Los Angeles Lakers procede in maniera altalenante. I giallo-viola hanno raccolto fin qui 28 vittorie e 29 sconfitte in regular season e si trovano a 4 vittorie dai Clippers che occupano l’ultimo posto utile per i Playoff. Postseason che i Lakers rischiano ...

La carica dei 25mila per Lotto : «Portato turismo fuori Stagione» Siglato accordo per il super ticket - FOTO - : Coniugare cultura e turismo è un volano per l'economia. Siamo riusciti a dare un forte messaggio di destagionalizzazione del turismo attraverso un'esposizione che ha portato indotto anche nelle città ...