Riesame revoca i domiciliari ai Renzi

ti gli arrestia Tizianoe Laura Bovoli. La decisione è del Tribunale deldi Firenze, che ha accolto la richiesta della difesa e ha anche disposto l'interdizione di 8 mesi dall'attività imprenditoriale. Gli arrestierano stati decisi dal Gip il 18 febbraio, in un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti.(Di venerdì 8 marzo 2019)

