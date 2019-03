Scardina | da Rozzano al sogno Mondiale

vanityfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) DanieleDanieleDanieleDanieleDanieleDanieleDanieleIl primo pugno l’ha tirato a 8 anni, contro uno che aveva trattato male suo cugino. Il prossimo lo tirerà venerdì sera, contro un finlandese dal cognome impronunciabile che si contenderà con lui il titolodei supermedi IBF. In mezzo, Danieleha attraversato 18 anni, tre maestri e un oceano andata e ritorno.Il primo maestro fu Pino Caputo., che in realtà veniva «da, da padre negoziante e mamma addetta alle pulizie» entrò nella sua palestra Domino di Milano perché aveva «il pugilato in testa», e voleva guardarsi dentro per trovarlo: «Pino pensò che ero il solito ragazzino arrivato per fare casino. Lavorai duro e mi conquistai la sua fiducia. Dopo due mesi, feci il primo incontro».La strada per il professionismo, però, sceglie di ...

