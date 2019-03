Cocaine | La vera storia di White Boy Rick è una parabola moralista sulla droga

wired

(Di giovedì 7 marzo 2019) Per il cinema americano moderno larecente è una sequenza di stupidi che fanno cose stupide e assurde in un mondo in cui la razionalità non serve a niente, tutto all’interno di un sistema che tra corruzione e idiozia umana consente qualsiasi cosa. È la sinossi della maggior parte dei film tratti da storie vere che abbiamo visto arrivare da Hollywood: Pain and Gain, The Wolf of Wall Street, American Hustle, Gold, I, Tonya e via dicendo, tutte vere storie in cui l’assurdo è più assurdo di quello cui ci aveva abituato il cinema di finzione, in cui i personaggi sono tutti grotteschi e ridicoli, in cui manca l’eroismo tradizionale, un protagonista edificante e un vero cattivo, perché solitamente buoni e cattivi sono le stesse persone.: LadiBoyparte esattamente così, con il medesimo piglio grottesco ed ironico, con la medesima passione per ...

