Pomeriggio 5 | Vittorio Sgarbi fuori controllo contro la D' Urso | l' insinuazione in

Pomeriggio 5 - Vittorio Sgarbi contro Barbara D'Urso : 'Studia invece dire stro.....' : Oggi, mercoledì 6 marzo su Canale 5 è andata in onda una nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5. Gli ospiti della trasmissione sono stati Vittorio Sgarbi, Lory Del Santo, Alessandro Cecchi Paone, Maria Teresa Ruta e Caterina Collovati, moglie dell'ex calciatore Fulvio. In studio, ci sono stati parecchi argomenti che hanno fatto piuttosto discutere, in particolare quello dell'amore tra donne e uomini di potere. Come sappiamo, la Del Santo ...

Pomeriggio 5 - sbagliano a montare il servizio : Sabrina Colle scopre in diretta le corna di Vittorio Sgarbi : È bastata un’immagine di pochi secondi per smascherare in diretta un tradimento di Vittorio Sgarbi nei confronti della compagna Sabrina Colle. È successo a Pomeriggio 5: in studio c’era proprio il critico d’arte che stava raccontando a Barbara D’Urso il suo rapporto con la fidanzata, con cui sta insieme da 20 anni. Come di consueto, la conduttrice ha lanciato un servizio preparato dalla sua redazione in cui si vedevano ...

Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle/ "Non facciamo l'amore da 20 anni!" - Pomeriggio 5 - : Sabrina Colle è la compagna di Vittorio Sgarbi dal 1998. Per loro il sesso non ha importanza e per questo, non fanno l'amore da 20 anni.

Pomeriggio 5 - Vittorio Sgarbi gelato da Flavia Vento : 'A letto con te?' - virilità disintegrata in diretta : C'è chi dice no a Vittorio Sgarbi . A Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso si parla di sesso e rapporti con notevole differenza d'età e in collegamento, oltre al critico e deputato, c'è anche la showgirl ...

Pomeriggio Cinque Vittorio Sgarbi contro il programma della D’Urso : Il critico d’arte Vittorio Sgarbi era in collegamento con “Pomeriggio 5”, ma si sarebbe distratto durante una parte del programma, tanto che la D’Urso lo avrebbe riprendere: «Vittorio ma parli da solo?». Non è dato sapere se Sgarbi fosse al telefono, ma fatto sta che avrebbe risposto così: «Stavo lavorando, mi annoiavo e ho continuato a lavorare…». E da lì sarebbe partito il battibecco. Vittorio Sgarbi avrebbe continuato ...

Pomeriggio 5 - volano insulti tra Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso : 'Che roba è?' - 'Cretino' : Una vera e propria rissa a distanza, quella scoppiata ieri a Pomeriggio 5 , dove Vittorio Sgarbi era ospite in collegamento video. Come riporta leggo.it , Barbara D'Urso , notando qualcosa di strano, ...

Vittorio Sgarbi a Barbara D'Urso : «Mi sto annoiando». La replica al vetriolo della conduttrice di Pomeriggio 5 : di Emiliana Costa Barbara D'Urso e la replica al vetriolo a Vittorio Sgarbi . L'esperto d'arte, ospite in collegamento oggi a Pomeriggio 5 , si sarebbe distratto durante una parte del programma, tanto ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : Norvegia vittoriosa tra le donne - nel primo Pomeriggio la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...