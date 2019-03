Papera Buffon e rigore al 90esimo | lo United sbatte il Psg fuori dalla Champions

ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchesterrimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamenteLeague. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata.E invece è accaduto l’impensabile. Il Psg ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare. Si è reso protagonista di errori clamorosi. Un retropassaggio ha mandato Lukaku in gol dopo due minuti. Poi c’è stato l’immediato pareggio di Bernat su assist di Mbappé. A questo punto ci ha pensato: l’ex portiere della Juventus ha commesso unasu un innocuo tiro da lontano, il pallone è schizzato verso Lukaku che lo ha adagiato in rete.Nella ripresa, dominio Psg ma alun fallo di mano galeotto di Kimpembe. L’arbitro è andato al Var e ha concesso il. Destro imparabile di Rashford e 1-3. Il Psg è ...

daniele19996 : Ci vuole un bidone della spazzatura al posto del cuore per fare quella papera al 30’ Gigiiii! #buffon #PSGMUFC #saponetta - giovann79601213 : RT @napolista: Papera Buffon e rigore al 90esimo, lo United vince 3-1 e sbatte il Psg fuori dalla Champions Clamorosa rimonta del Manchest… - STEx86 : Gol per una sua papera, rigore contro nell'ultimo minuto di recupero ed uscita a sorpresa... se qualcuno vuol bene… -