Eredità di Alberto Sordi | tutti assolti i nove imputati | il fatto non sussiste

Eredità Alberto Sordi - la sentenza : assolti i 9 imputati. Per giudice ‘non ci fu raggiro’ : Lo storico autista e factotum di famiglia, Arturo Artadi, il personale della villa, un notaio e due avvocati: in totale nove persone accusate a vario titolo di circonvenzione di incapace e ricettazione ai danni di Aurelia Sordi, sorella di Alberto, morta a 97 anni il 12 ottobre 2014. Tutte assolte dal Tribunale di Roma per la vicenda legata al patrimonio dell’attore, morto nel 2003,”perché il fatto non sussiste”. Per il giudice non ...