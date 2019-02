Arisa a The Voice of Italy con Simona Ventura? Le ultime indiscrezioni sui coach del

The Voice 2019 : Arisa lavorerà con Simona Ventura? Lo scoop : Arisa sbarca a The Voice of Italy? Cosa farà con Simona Ventura Dopo il caso Sfera Ebbasta a The Voice of Italy si è vociferato dell’arrivo del trapper Achille Lauro come giudice del talent di Simona Ventura. Sarebbe stato un caso nel caso, prontamente smentito da Carlo Freccero all’Agi. In queste ore si sta decidendo chi affiancherà Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan sulle poltrone rotanti della nuova edizione. TvBlog ha ...

The Voice Of Italy : Arisa sostituirà Sfera Ebbasta? L’indiscrezione : The Voice of Italy: Arisa sostituirà Sfera Ebbasta? Continuano i rumors sull’ultima edizione di The Voice Of Italy. Dopo l’indiscrezione sulla presunta cancellazione del programma dai palinsesti Rai (poi smentita) e dall’uscita di scena di Sfera Ebbasta, ora si fa un altro nome come possibile giudice del talent. Secondo Tv Blog, infatti, si sarebbe fatto […] L'articolo The Voice Of Italy: Arisa sostituirà Sfera Ebbasta? ...