Parma Napoli | formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Parma-Napoli diretta live : le formazioni ufficiali : Parma-Napoli diretta live – Dopo le partite delle 15 continua il programma valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo il Napoli sul difficile campo del Parma. La squadra di Carlo Ancelotti è chiamata a rispondere alla brutta vittoria della Juventus contro il Bologna ed anche per confermare il vantaggio al secondo posto. L’obiettivo del Napoli è quello di tornare al successo dopo due pareggi ...

Parma-Napoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Parma-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Il match Parma-Napoli, valido per la 25a giornata di Serie A, andrà in scena domenica 24 febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Tardini di Parma. Sono passati 35 giorni da Sabato 19 Gennaio: quel giorno, allo stadio Friuli di Udine, il Parma di Roberto D’Aversa, rivelazione del campionato, batteva i padroni di casa dell’Udinese per 2-1 con reti di Inglese e ...

Pizzi e Matrecano - destini diversi con Boskov sulla Napoli-Parma : Un “globe trotter”, chiamavano così una volta quegli atleti che, come i giocatori di basket americani, cambiavano continuamente casacca e colore di maglia. Due di questi furono, negli anni ’90, Salvatore Matrecano e Fausto Pizzi. Due nomi, due garanzie di veracità. Uno, “Totore” il napoletano, l’altro dal nome più nobile e meno “plebeo”, Fausto il milanese. Il primo, ritiratosi a 33 anni, ha cambiato 12 squadre; il ...

