Boccia:a economia servono misure shock

Un "piano" per far ripartire l',presidente della Confindustria,propone di aprire subito i cantieri delle opere già finanziate. "Il che - spiega in un'intervista a Repubblica - non avrebbe alcun impatto sul deficit pubblico e creerebbe centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro". Per"siamo di fronte a un oggettivo ed evidente rallentamento dell'- globale, europea, tedesca - e i dati di dicembre e gennaio ci confermano che purtroppo subiamo quest'andamento più di tutti".(Di domenica 24 febbraio 2019)