La Juventus scatta in contropiede a Piazza Affari

Juventus - Cerri riscattato dal Cagliari : ennesima plusvalenza per i bianconeri. : Senza ogni dubbio la Juventus è la regina incontrastata sul campo di questa Serie A 2018-2019 con 66 punti conquistati e ancora zero sconfitte oltre che un vantaggio di 13 punti nei confronti del Napoli secondo in classifica. Ma la forza dei bianconeri non deriva solamente dagli ottimi risultati ottenuti in campo ma soprattutto dall'organizzazione della società e dalla competenza dei dirigenti sul mercato. La scorsa estate l'arrivo di Cristiano ...

“Juventus.com” - UFFICIALE : il Cagliari riscatta Cerri per 9 milioni : JUVENTUS.COM- Il sito UFFICIALE della Juventus, tramite comunicato, annuncia il passaggio UFFICIALE e a titolo definitivo di Alberto Cerri al Cagliari. L’attaccante diventa un nuovo giocatore del Cagliari a titolo definitivo dinanzi ad una somma di 9 milioni di euro, la quale genererà un utile di 8,4 milioni di euro. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus […] More

Juventus - il Genoa riscatta Sturaro : plusvalenza di 12 - 9 milioni : La Juventus ufficializza il riscatto da parte del Genoa di Stefano Sturaro. Dopo la cessione in prestito, è quindi già scattato l’obbligo di riscatto nell’operazione che ha portato il centrocampista in rossoblù. “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da […] L'articolo Juventus, il Genoa ...

Juventus sconfitta ed incerottata : scatta l'allarme Champions : Anche se Massimiliano Allegri , a ragione vista la sua posizione, ammonisce tutti, "Nessun campanello d'allarme" ,, la Juventus che esce dalla Coppa Italia fa rumore, a maggior ragione se la prima ...

La Sampdoria riscatta Audero : alla Juventus 20 milioni di euro : ROMA - La Sampdoria crede fortemente nelle potenzialità di Emil Audero e per questo motivo ha deciso di prendere il controllo totale del suo cartellino. La società blucerchiata ha definito l'...

Juventus giù in Borsa : scattano le prese di profitto : Dopo una corsa iniziata il 27 settembre con l'ingresso nel paniere Ftse-Mib, i titoli hanno ceduto il 6,3%, attestandosi a 1,48 euro. L'articolo Juventus giù in Borsa: scattano le prese di profitto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Italiana - Juventus e Milan si giocano il trofeo in Arabia Saudita. Ronaldo pronto a lasciare il segno - Higuain vuole riscattarsi : Dopo le tante polemiche, sarà finalmente il campo a parlare. Domani a Jeddah, in Arabia Saudita, si giocherà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Alle ore 18.30 italiane al King Abdullah Sports City Stadium verrà dato il fischio d’inizio di una partita che nelle ultime settimane ha avuto un grande risalto mediatico per le tante critiche arrivate in merito alla scelta della sede, che hanno scatenato un dibattito su più fronti, sia a ...

Borse - scattano i realizzi. A Piazza Affari giù Azimut - bene Juventus : Andamento Piazza Affari FTSE Mib A preoccupare il mercato c'è il rallentamento dell'economia cinese, con l'inflazione in rallentamento e i prezzi alla produzione che hanno segnato l'aumento più ...

De Ligt - scatta l'offensiva del Psg ma la Juventus lo ha da tempo in pugno : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juventus, ad un passo da Ramsey e Trincao La Juve domina: guida Alex Sandro Juventus, Ramsey ha già deciso