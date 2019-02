Oroscopo weekend 22-24 febbraio : sorprese per il Sagittario - vola l'Acquario : Ultimo weekend di febbraio anche per quanto concerne le previsioni astrologiche: l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali, in relazione alle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 febbraio, rivelano momenti interessanti soprattutto per l'Acquario, il Cancro, la Bilancia e il Sagittario. Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà un weekend particolarmente intenso, mentre è tempo di rinascere per il Capricorno. Previsioni astrologiche ...

Oroscopo marzo - previsioni Acquario : ci saranno novità nel lavoro : Voi Acquario vivrete un marzo scoppiettante: vorrete uscire, vedere gente, idee che potrebbero essere davvero geniali sia per voi stessi che per gli altri. Un po' meno brillanti in amore, dove potreste risultare scostanti e volubili, riuscirete a trovare il vostro luogo ideale laddove ci sarà anche la famiglia e gli affetti più cari: vi troverete a vostro agio. Amore e affetti Un po' di pessimismo aleggia nella vostra testa, sia che siate in ...

Oroscopo del mese di marzo : amore per l'Acquario e denaro per i Pesci : L'Oroscopo del mese di marzo avrà un transito lungo e interessante di Mercurio nel segno dei Pesci, che porterà qualche entrata in più di denaro ai nati del segno. Venere in Aquario, invece, metterà in evidenza l'amore per i segni d'aria. Scopriamo cosa succederà segno per segno. L'Oroscopo di marzo: amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): in questo periodo vi dedicherete di più al partner. L'aspetto sentimentale vi darà gioia e soddisfazione. ...

Oroscopo 21 febbraio : Acquario - attenzione ai sentimenti - per il Cancro piccoli conflitti : Giro di boa della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Vediamo insieme le previsioni e l'Oroscopo del 21 febbraio e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti, ora che siamo giunti a metà della settimana. Ariete: in amore periodo un po' conflittuale e nervoso, in serata evitate polemiche in famiglia. Nel lavoro dovete iniziare a fare nuovi esperimenti, in questo periodo non rischiate a livello economico. Una certa ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 18 febbraio : momento particolare per l'Acquario : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi, 18 febbraio: Ariete cielo luminoso, Acquario momento molto particolare, tutti gli altri segni?

Oroscopo dal 25 febbraio al 3 marzo : Ariete perplesso - Acquario al 'top' : La settimana dal 25 febbraio al 3 marzo non sarà molto favorevole per i segni d'acqua, mentre quelli d'aria avranno successo sia in campo amoroso che in quello lavorativo. I segni che avranno più guadagni saranno: Gemelli, Toro, Bilancia e Acquario. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: troverete delle perplessità a livello sentimentale, e ciò potrebbe facilmente favorire delle incertezze sul partner che si intensificheranno in alcune ...

Oroscopo 19 febbraio : Gemelli sottotono - novità in amore per Acquario - Cancro produttivo : Martedì 19 febbraio sarà fortunato per i nati sotto il segno de Leone, mentre la Bilancia sarà sottotono. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la forza e l'energia per affrontare le battaglie quotidiane non vi mancherà di certo. Saturno sarà dissonante sul vostro segno, motivo per cui dovrete aver a che fare con diversi intoppi. Nella giornata di martedì 19 febbraio avrete molti dubbi sulla ...

Oroscopo 21 febbraio : Acquario e Pesci indecisi - litigi per Vergine : La giornata di giovedì porterà molte soddisfazioni per i segni d'aria. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un incarico lavorativo, se portato a buon fine, sarà decisamente fruttuoso per il vostro portafogli. Nel frattempo, non lasciatevi prendere dalla disperazione se ci saranno poche possibilità di passare la serata con il partner, riuscirete a rimediare. Toro: non c'è modo di ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 15 febbraio : giornata positiva per l'Acquario : Oroscopo Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2019: Scorpione pronto a dedicare più tempo all'amore, Pesci settimana piena di emozioni, tutti gli altri segni?

Oroscopo del giorno 16 febbraio : ottimo inizio week-end per Acquario e Scorpione : L'Oroscopo del giorno 16 febbraio è arrivato, carico di consigli utili e indicazioni in merito all'attesissimo inizio week-end. Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama l'astrologia applicata alla quotidianità, la classifica stelline giornaliera impostata in questo contesto sugli ultimi sei simboli dello zodiaco. Dunque, riflettori puntati su amore e lavoro in relazione ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario ...

Acquario : “Dentro di me c’è una vitalità che nessuno mi può togliere”, scriveva il poeta svedese Gunnar Ekelöf. E il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche affermava: “In me c’è qualcosa che non può essere messo a tacere e vuole essere espresso”.... Leggi

Oroscopo 15 febbraio : nuove conoscenze per l'Acquario : Arrivano le previsioni del 15 febbraio, giornata che anticipa un nuovo fine settimana e nuove previsioni del weekend per tutti e dodici i segni zodiacali. Vediamo come andrà questa nuova giornata per i segni secondo le previsioni e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. In prima linea l'Acquario, che farà nuove ed interessanti conoscenze. Ariete: in amore in questo momento dovete evitare di andare incontro a possibili ...