Sicilia | incidente in autostrada | morto un magistrato della procura di Enna

Calabrese muore in un incidente in Sicilia : altri due morti e quattro feriti : Un drammatico incidente stradale si è consumato poche ore fa in Sicilia e ha causato il decesso di tre persone, tra cui una donna Calabrese. Altre quattro persone sono rimaste coinvolte e ferite. La dinamica di quanto accaduto non è ancora stata del tutto chiarita, ma sembrerebbe che sull'asfalto fosse presente gasolio o olio che ha poi causato lo scivolamento di diversi mezzi. Sul luogo si sono recati diversi mezzi di soccorso. Sicilia, grave ...