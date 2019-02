Gli iscritti del M5s hanno detto no al processo a Salvini

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Per Gli iscritti M5s c’era interesse pubblico” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, commenta il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sul Caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini: "Anche questa volta Rousseau funziona. Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all’Europa che c’è un principio di solidarietà da rispettare".Continua a leggere

Diciotti - Gli iscritti del M5s salvano Matteo Salvini : no al processo del Tribunale dei ministri : Vince il no al processo per Matteo Salvini dalla votazione sulla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle. Secondo il 59% dei grillini iscritti al sistema di voto pentastellato, i senatori della giunta per le autorizzazioni a procedere dovrebbero respingere la richiesta del Tribunale dei min

Diciotti - il voto deGli iscritti M5s : vince il no al processo per Salvini con il 59 - 05% delle preferenze : Gli iscritti al Movimento 5 stelle hanno scelto il Sì, ovvero il no al processo per Matteo Salvini con 30.948 preferenze (59,05%). Il No si è fermato a 21.469 (40,95%) L'articolo Diciotti, il voto degli iscritti M5s: vince il no al processo per Salvini con il 59,05% delle preferenze proviene da Il Fatto Quotidiano.

La piattaforma Rousseau - su cui oggi Gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini - non funziona a molti utenti : Diversi utenti stanno segnalando sui social network che la piattaforma informatica Rousseau, su cui oggi gli iscritti al M5S votano l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, risulta irraggiungibile. La votazione sarebbe dovuta durare della 10 alle

Oggi Gli iscritti M5s votano su Salvini e il caso Diciotti : Roma, 18 feb., askanews, - Si vota Oggi sulla piattaforma Rosseau. E' il giorno dle giudizio per gli iscritti M5s che dovranno pronunciarsi su Salvini e il caso Diciotti, decidendo sull'autorizzazione ...

Gli iscritti al M5S votano sull’autorizzazione a procedere per Salvini : Devono decidere se il ministro dell'Interno è colpevole di sequestro di persona aggravato nei confronti dei migranti della nave Diciotti

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog M5s diverse proteste daGli iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog diverse proteste daGli iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19

Diciotti - "l'indicazione" per il voto online fa storcere il naso aGli iscritti M5s : "Urne" virtuali aperte dalle 10 alle 19: pubblicato sul blog del Movimento il dossier sul caso Diciotti. Tra le righe si...

Diciotti - il voto online e "l'indicazione" per Gli iscritti M5s : "Urne" virtuali aperte dalle 10 alle 19: pubblicato sul blog del Movimento il dossier sul caso Diciotti. Tra le righe si...

Il M5S farà decidere aGli iscritti a Rousseau sull’autorizzazione a procedere per Salvini : Per il caso della nave Diciotti, nel quale il ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona aggravato nei confronti dei migranti

Diciotti - il voto online e "l'indicazione" per Gli iscritti m5s : "Urne" virtuali aperte dalle 10 alle 19: pubblicato sul blog del Movimento 5 stelle il dossier sul caso Diciotti. Tra le...

Diciotti - lunedì il voto su Rousseau tra iscritti M5s. Il quesito : bisogna sceGliere il No per mandare Salvini a processo : “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? – Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere – No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere”. E’ questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti di esprimersi sul caso della nave Diciotti. Il voto avverrà lunedì 18/2 ...

Diciotti - il M5s si affida a "Rousseau" : lunedì Gli iscritti votano su Salvini : Gli iscritti si esprimeranno sull'autorizzazione o meno a procedere contro il vicepremier leghista, accusato di sequestro di persona per aver lasciato in mare 117 migranti