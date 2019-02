Milan | Gattuso | Grandissima partita E fortunati a segnare al 45'

Atalanta-Milan - Gattuso : 'Piatek vive per il gol. Ho sempre creduto in Calhanoglu' : Il Milan non si ferma e ingrana il settimo risultato utile consecutivo. La vittoria di Bergamo , 3-1 all'Atalanta, è di quelle pesanti: battuta una diretta concorrente per il quarto posto e ...

Atalanta-Milan - Gattuso : “abbiamo vinto grazie alla voglia di sacrificio” : Successo importante per il Milan in chiave Champions League contro l’Atalanta, ecco le parole di Gattuso ai microfoni di DAZN: “abbiamo fatto una grandissima partita, anche fortunati a segnare alla fine del primo tempo, nel secondo tempo grande partita. La voglia di sacrificarci è il nostro punto di forza al momento ma la testa è già rivolta alla prossima gara contro l’Empoli. Il primo tempo? Cercavamo troppo Piatek ma ...

Milan - Paquetà : 'Mi sto adattando velocemente grazie a Gattuso' : Paragone con Kakà ? Come ho già detto Kakà il mio idolo, il migliore del mondo. Lui ha avuto la sua carriera, spero di ottenere gli stessi risultati'. Giacomo Giuffrida Redazione MilanLive.it ...

Atalanta Milan formazioni probabili - Gasp e Gattuso per la Champions : Atalanta Milan formazioni – E’ una sfida importantissima quella che sabato sera metterà di fronte Atalanta e Milan. Le due formazioni sono in piena corsa per il quarto posto (ultimo piazzamento valido per la partecipazione alla fase a gironi della prossima UEFA Champions League), e la gara dell’Atleti Azzurri d’Italia potrebbe dire molto in questo […] L'articolo Atalanta Milan formazioni probabili, Gasp e Gattuso per la Champions è stato ...

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Non è una partita decisiva. Bravo Gattuso - ha dato una svolta' : Un solo punto di differenza separa Atalanta e Milan in classifica, rispettivamente quinta e quarta nel campionato di Serie A. Quello di domani, dunque, sarà un vero e proprio scontro diretto per la ...

Milan - parla Gattuso in vista dell'Atalanta : 'A Bergamo con l'elmetto. Partite come questa ci fanno crescere' : Sull'Atalanta: 'Nel mondo, solo l'Atalanta gioca quel tipo di calcio. Spesso non giocano di reparto, anche i difensori centrali fanno gol. E' una squadra unica. Noi giochiamo bene tecnicamente, ci ...

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

