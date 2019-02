: Ultim'ora #Confiscati 9,2mln a Lusi, ex Margherita - Cyber_Feed : Ultim'ora #Confiscati 9,2mln a Lusi, ex Margherita - TelevideoRai101 : Confiscati 9,2mln a Lusi, ex Margherita -

La Guardia di Finanza ha confiscato beni per 9,2 milioni di euro riconducibili a Luigi, l'ex tesoriere della. Si tratta dell'ultimo atto della vicenda giudiziaria che riguarda, condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017. Il "tesoro",frutto della distrazione di fondi destinati al partito "mediante un complesso sistema di false fatturazioni", è costituito da quote societarie, una villa, 6 appartamenti, box,terreni, conti correnti,polizze assicurative,ecc(Di venerdì 15 febbraio 2019)