ATP New York | Lorenzi batte Harrison in “trasferta”

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi vince la battaglia contro Tennys Sandgren : Bellissima vittoria di Paolo Lorenzi nel primo turno del torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking, ha sconfitto il Tennista di casa Tenny Sandgren, 76 del mondo e ottava testa di serie, in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo importante per Lorenzi, ottenuto oltretutto sul cemento e che riscatta un inizio di stagione un po’ sottotono dopo la mancata qualificazione ...

