Il Volo | Gianluca Ginoble ha una lite in diretta a Italia Si

: RT @baciamilanima: Italia sì.. avete fatto schifo. Come al solito trattate malissimo Il Volo. Non avete cuore, Gianluca é uscito con gli oc… - svslesrequines : RT @baciamilanima: Italia sì.. avete fatto schifo. Come al solito trattate malissimo Il Volo. Non avete cuore, Gianluca é uscito con gli oc… - DamicoGraziella : RT @ilvoloesc2015: #Sanremo2019 #eurovision Questa sera Il Volo canteranno Musica che resta per undicesimi. E' la possibilità, per Ignazi… - ilvoloesc2015 : #Sanremo2019 #eurovision Questa sera Il Volo canteranno Musica che resta per undicesimi. E' la possibilità, per I… -

(Di sabato 9 febbraio 2019)Si: è scontro trae Marianella Venegoni Poco fa aSi di Marco Liorni sono arrivati i ragazzi de Ilper farsi intervistare dai vari giornalisti lì in studio. E ad un certo punto la famosa critica musicale Marianella Venegoni ha mosso una critica nei confronti del gruppo di tenori, scatenando un’inapsettata polemica che ha lasciato tutti di stucco. Difattiè andato su tutte le furie, e rivolgendosi alla Venegoni ha dichiarato che per fare il suo lavoro non servirebbe studio, aggiungendo che criticherebbe o elogerebbe solo ed esclusivamente in base ai suoi gusti personali. Un’affermazione che ha ancora di più acceso gli animi in studio, tanto che la stessa giornalista ha anche asserito:“Se dò fastidio posso anche andarmene eh…”Ilsi scusa con la Venegoni aSi Poco fa a ...