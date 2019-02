Il presidente dell' Ordine dei giornalisti di Sicilia a Ragusa

Ue - Armao eletto presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità : Bruxelles " Il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao, è stato eletto, all'unanimità, presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità, istituito presso il Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles. Un intergruppo formato ...

Il presidente della Provincia Abramo ha incontrato i membri di "Vivi Lamezia" : A Lamezia serve una classe politica che, allo stesso modo, intercetti fondi che possano consentire la realizzazione di opere importanti ". L'incontro, avvenuto su input del vicepresidente della ...

Sette registe e una presidentessa - la forza gentile delle donne a Berlino : La forza politica della gentilezza: in questo tempo indifferente la Berlinale 69 - festival storicamente sensibile ai temi sociali, diretto per diciotto anni da Dieter Kosskick ora al suo canto del ...

Uefa - il presidente del Psg entra a far parte dell’Esecutivo : Novità e cambiamenti per quanto riguarda l’Uefa. Nel dettaglio l’ultimo aggiornamento riguarda l’ingresso del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, eletto membro del Comitato Esecutivo della Uefa per il biennio 2019-21. La proposta era arrivata direttamente dal Comitato esecutivo dell’Eca (Associazione dei club europei) ed è stato eletto dal 43/o Congresso ordinario del massimo organismo europeo di ...

Diciotti - Conte blinda Salvini 'Ho condiviso le decisioni sullo stop allo sbarco'. Il presidente della Consulta 'Un reato può essere ... : Identica la linea dei ministri Di Maio e Toninelli nella loro memoria, anch'essa presentata in Giunta, dove si parla di 'decisioni frutto di condivisione politica'. La Consulta . Nel dibattito è ...

George Zhao - presidente di HONOR - ci parla del futuro della compagnia cinese e di View20 : In occasione delle presentazione di HONOR View20, il presidente George Zhao parla del futuro della compagnia e di nuove tecnologie. L'articolo George Zhao, presidente di HONOR, ci parla del futuro della compagnia cinese e di View20 proviene da TuttoAndroid.

Jean Todt - restaurata la preziosa Lamborghini Miura SV del presidente della FIA [FOTO] : La Miura di proprietà del numero uno della FIA è stata oggetto di un importante progetto di restauro completo da parte del Polo Storico Dal 6 al 10 Febbraio Lamborghini Polo Storico è presente a Rétromobile, il salone parigino dedicato alle auto classiche, con una speciale Miura sv di colore rosso. Questa vettura è stata oggetto di un importante progetto di #restauro completo da parte del Polo Storico. È di proprietà di Jean Todt, ...

Economia : presidente Savoia Gaymard al 'Corriere della Sera' sulla Tav - opera decisiva per il futuro : Roma, 07 feb 09:24 - , Agenzia Nova, - Hervé Gaymard è una delle personalità francesi più impegnate nel difendere la Tav. Cinquantotto anni, sposato con la manager Clara Lejeune,... , Res,

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’intervista – Il presidente dell’Antimafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo Salvini è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...

Manuel Bortuzzo - il presidente della Federnuoto Barelli svela : “fisicamente è una roccia - gli staremo vicini” : Il numero uno della Federazione italiana nuoto ha parlato delle condizioni di Manuel Bortuzzo, sottolineando come a breve inizierà una fase di riabilitazione “Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia. Sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti“. Sono le parole del presidente della ...

Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato David Malpass presidente della Banca Mondiale. Malpass è un’economista statunitense di 62 anni che attualmente ricopre ora la carica di sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali nel governo degli Stati

Calcio : il presidente dell’UEFA Ceferin rigetta l’idea della Superlega : “Ucciderebbe questo sport” : Si aggiungono le parole del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin alle già non scarse critiche all’idea della Superlega europea di club che coinvolgerebbe molti dei maggiori club del Vecchio Continente. Ceferin, che domani sarà confermato alla guida del massimo organismo sportivo d’Europa per quel che riguarda il pallone che rotola sul rettangolo verde, ci è andato giù molto pesante sulla questione: “Ucciderebbe il ...

Camera - il presidente Fico si taglia parte dello stipendio come i parlamentari M5s : “Soldi alla Protezione civile” : Il presidente della Camera Roberto Fico, nel giorno in cui il M5s celebra il Restitution Day, ha annunciato che si taglierà parte dello stipendio come i parlamentari 5 stelle. “La politica deve essere esempio di etica pubblica, a partire dai costi”, ha scritto su Facebook. “Ne sono sempre stato convinto e lo ribadisco anche oggi: oltre ad aver rinunciato alla mia indennità aggiuntiva da presidente della Camera di 4.668 euro al ...

Cantone : 'Non mi dimetto da presidente dell'Anac' : Il Magistrato conferma però di aver presentato al Csm la domanda per la nomina a procuratore capo in tre città: Torre Annunziata, Frosinone e Perugia