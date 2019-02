Unicobas scuola e università : indetto lo sciopero per il 27/02/2019

scuolainforma

(Di venerdì 8 febbraio 2019)ribadisce la sua contrarietà nei confronti della tematica inerente la regionalizzazione per gli Istituti scolastici e per le. Il secco no viene annunciato con unoprevisto per giorno 27 Febbraio. Ecco di seguito il comunicato.: no a regionalizzazione perNo a differenziazioni di qualità fra le regioni! No alle gabbie salariali! No all’esame di stato invalsizzato! No all’alternanza-ignoranza! I partiti del Governo pentalegato avevano promesso di abrogare la mala-renziana. Invece hanno conservato la chiamata per competenze e lo strapotere dei dirigenti sull’utilizzo degli insegnanti, il ‘bonus’ discrezionale, un organico ‘potenziato’ senza futuro né limiti alle supplenze, ed intendono peggiorare di molto la già gravissima situazione creando un’istruzione pubblica di serie ‘a’ e serie ‘b’ a seconda della ...