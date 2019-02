Stadio Roma, chiesto processo Parnasi

: Brava @virginiaraggi. E poi dicono che il M5S è contro le grandi opere. Avanti così! #stadio #Roma - DaniloToninelli : Brava @virginiaraggi. E poi dicono che il M5S è contro le grandi opere. Avanti così! #stadio #Roma - acmilan : It's all square at the Stadio Olimpico Il Diavolo porta a casa un punto da Roma #RomaMilan 1-1 - ilpost : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 15 persone nell’indagine sul nuovo stadio della Roma -

La Procura dihail rinvio a giudizio per 15 persone nell'inchiesta sul nuovodella. I pm hannoil,tra gli altri,per l'imprenditore Luca, per l'ex vicepresidente Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi,per l'ex assessore regionale, Michele Civita,per il capogruppo di Fi in Consiglio comunale,Davide Bordoni,e per il soprintendente ai beni culturali di,Francesco Prosperetti. Contestati,a seconda delle posizioni,associazione a delinquere,corruzione,finanziamento illecito(Di mercoledì 6 febbraio 2019)