Roma, Monchi pronto a lasciare la capitale a fine stagione

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Arrivato allacome colui che avrebbe portato grande valore e ottimi risultai in chiave mercato,è al centro di accese discussioni anche tra i tifosi.sembra essere un uomo solo. Simbolico, in tal senso, la partita di domenica sera-Milan, quando i minuti finali lo hanno visto lontano da tutto e tutti. Lontano soprattutto dalla tribuna autorità. Ramon Rodrigue Verdejo è stato indicato dalla tifoseria giallorossa quale fautore di una mercato sciagurato. A lui vengono imputate due cose su tutte: la campagna acquisti sbagliata, con l’arrivo di calciatori considerati sopravvalutati e il non esonero di Di Francesco che molti avrebbero voluto vedere alla porta dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia.Quel che, però, appare sempre più scontato è che più i giorni passano più in quel disponda giallorossa c’è la sensazione di un suo addio a ...