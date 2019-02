calcioefinanza

: Napoli, sfuma il trasferimento di Hamsik in Cina - FinancialSs : Napoli, sfuma il trasferimento di Hamsik in Cina - CalcioFinanza : #Napoli, sfuma il trasferimento di #Hamsik in #Cina - BelpassoAlberto : RT @calciomercatoit: ????#Napoli, sfuma l'accordo con il #DalianYifang: #Hamsik resta! -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Colpo di scena nella trattativa per ildi Marekin. Per l’acquisto del calciatore da parte del Dalian sembrava ormai cosa fatta, ma attraverso un messaggio sul proprio account Twitter, il club partenopeo ha fatto sapere che l’operazione non si farà per un mancato accordo sulle modalità di pagamento., mai così …L'articoloildiin