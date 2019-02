Nicolò Zaniolo | top Club come la Juve pronti a fare follie ma la Roma prova a blindarlo

Calcio - i migliori italiani della 22^a giornata di Serie A. Nicolò Zaniolo continua a stupire - tornano al gol Lorenzo Insigne e Simone Verdi : giornata numero 22 per la Serie A di Calcio 2018/19, che come al solito ci ha lasciato molte emozioni e reti, con gli italiani che si sono ben espressi, a cominciare dagli anticipi, con la doppietta di Francesco Caputo che ha salvato l’Empoli dalla sconfitta contro il ChievoVerona di un ritrovato Emanuele Giaccherini, a segno nell’1-0 con una conclusione notevole. Boccata d’ossigeno (e di fiducia) anche per Lorenzo Insigne e ...

Nicolò Zaniolo : mamma - padre e Instagram. Chi è Francesca Costa : Nicolò Zaniolo: mamma, padre e Instagram. Chi è Francesca Costa Chi è la madre di Nicolò Zaniolo Nicolò Zaniolo è un calciatore italiano nato a Massa il 2 luglio del 1999. Figlio d’arte in quanto figlio di Igor Zaniolo che vanta molte presenze in serie B e di Francesca Costa, Igor ha una sorella di nome Benedetta. Zaniolo jr è una delle promesse del calcio italiano, tanto da essere stato recentemente convocato in nazionale da mister ...

Nicolò Zaniolo - cinque curiosità sul talento giallorosso : Dalla primavera dell'Inter sino all'approdo alla Roma nell'affare Nainggolan. Il ragazzo si è ritagliato da subito uno spazio nel team, grazie anche a due goal a 'scavetto'. Le prestazioni di Nicolò, sino ad adesso, superano di gran lunga quelle di Radja. Che l'affare lo abbia fatto la Roma? Di seguito cinque curiosità sul baby-talento.

Francesca Costa - mamma di Nicolò Zaniolo/ 'Se chiamasse il GF ci andrei - ma prima ci sono i figli' : Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo/ "Se chiamasse il GF ci andrei, ma prima ci sono i figli". Spopola la sexy madre del calciatore della Roma

Chi è Francesca Costa? La madre di Nicolò Zaniolo fa furore - come il figlio in campo - : La bella Francesca è una grande ammiratrice di Francesco Totti ed ecco cos'ha detto sull'ex capitano in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : " L'ho visto la prima volta che ...

