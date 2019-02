Camerun | esodo invisibile verso la Nigeria 30mila profughi arrivati dall’Ambazonia “I

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 febbraio 2019) “La gente ha iniziato ad attraversare il confine, ma non aveva nulla, non aveva un posto dove stare. Così abbiamo deciso di accoglierli nelle nostre case come fratelli e sorelle. Tutte le comunità qui nello stato di Cross River sono ospitali e gentili con i rifugiati provenienti dal. Lo scorso anno, abbiamo ospitato più di 100nella mia comunità: uomini, donne e bambini.” A parlare così è Augustine Eka, unno che ha aperto le porte della sua umile casa ai rifugiati provenienti dal vicino. Siamo nel villaggio di Amana, Cross River State: lo stato più meridionale della, al confine con la regione dove da un anno e mezzo violenze e insicurezza crescente hanno messo in fuga centinaia di migliaia di persone.Nell’ottobre 2017 le due regioni anglofone del, il Nordovest e il Sudovest, dopo anni di rivendicazioni inascoltate e richieste di ...