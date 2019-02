Snowboard oggi 4 febbraio | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Tutti gli italiani in

Snowboardcross - Mondiali 2019 : oggi la prova a squadre. Orario d’inizio e come vederla in tv : oggi (domenica 3 febbraio) alle 19.00 ora italiana si svolgerà la prova a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Sarà l’ultima gara del cross in programma in questa rassegna iridata e c’è attesa per vedere in azione questo format inedito. L’Italia, dopo aver conquistato due bronzi nell’individuale con Michela Moioli ed Emanuel Perathoner, proverà ad aumentare il proprio bottino e salire sul podio anche in questa gara. La ...

Snowboardcross oggi (1° febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : Prima giornata di finali in terra statunitense: a Solitude si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda il Mondiale di snowboard 2019. Si disputano le fasi conclusive per quanto riguarda lo Snowboardcross: in pista uomini e donne, con l’Italia che punta davvero in alto con le stelle Moioli, Perathoner e Visintin. Andiamo a scoprire il programma odierno e Tutti gli azzurri in gara. Venerdì 1° febbraio 19.00 Finali Snowboardcross ...

Mondiali di Snowboard – Inizia oggi lo spettacolo a Solitude : otto azzurri in pista : A Solitude scattano i Mondiali: alle 17.40 le qualificazioni dello snowboardcross maschile, alle 20.20 le donne. otto italiani in pista Ci siamo. Non si lotta ancora per le medaglie, ma oggi, a Solitude, cominciano i Mondiali di snowboard con le qualificazioni del cross. Alle ore 17.40 italiane (le 9.40 locali) scendono in pista prima gli uomini, alle 20.20 tocca alle donne. Saranno otto gli azzurri in gara: nella prova maschile ...

Courmayeur. Uno snowboarder è morto oggi mentre affrontava una discesa lungo un itinerario vietato a Courmayeur. Lo ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : oggi in scena il PSL Team - l’Italia ci prova : Una vittoria, a Winterberg nell’ultima prova stagionale, e la terza piazza nella classifica generale (entrambe timbrate Ochner/Fischnaller). L’Italia si presenta con buone ambizioni alla prima gara dell’anno a squadre miste per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: oggi a Bad Gastein va in scena infatti il PSL Team sulla pista che ha ospitato ieri la prova individuale. Le squadre più attese e grandi ...

Sport Invernali - il calendario di oggi (martedì 8 gennaio) : programma - orari e tv di sci alpino e Snowboard : oggi doppio appuntamento sulle nevi di Flachau (Austria) e Bad Gastein (Austria) per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard. A partire dalle ore 18.00 andrà in scena la prima manche del sesto slalom stagionale femminile a Flachau (Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo show di Zagabria (Croazia), gli occhi saranno tutti sulla statunitense Mikaela Shiffrin che vuol confermarsi ancora una volta la ...