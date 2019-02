Di Battista | tagli a costi politica e Rai

Rai - Di Battista : è tempo di tagliare stipendi Fazio e Vespa : Roma, 3 feb., askanews, - 'Adeguamento dei contratti di Fazio e Vespa. Sono giornalisti e guadagnino come loro, massimo 240.000 euro lordi all'anno,'. E' una delle 'cose fondamentali' da fare, insieme ...

Alessandro Di Battista : "È ora di tagliare gli stipendi a Fabio Fazio e Bruno Vespa" : "Adeguamento dei contratti di Fazio e Vespa. Sono giornalisti e guadagnino come loro (massimo 240.000 euro lordi all'anno)". È una delle "cose fondamentali" da fare secondo Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 stelle che, in un post su Facebook, elenca i possibili tagli."È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo", è la premessa, perché "i sacrifici li ...

Tav - Lega e M5s ai ferri corti | Salvini : "Tagliamo i costi ma si fa" | Di Maio : Non con noi al governo"| Di Battista : "Salvini torni dal Cav e non rompa i..." : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Non è l'arena - il dettaglio tradisce Massimo Giletti : perché non dovevano inquadrare Maurizio Battista : Alcune parti di Non è l'arena non sarebbero state davvero trasmesse in diretta, nonostante la scritta mostrata in sovrimpressione durante la trasmissione di Massimo Giletti su La7. Come svelato da Tvblog, a smascherare l'altarino è stato l'orologio da polso del comico Maurizio Battista, presente in

Che tempo che fa - Di Battista e quel dettaglio : 'Quando ha lasciato lo studio...'. Disastro per Di Maio : Qualcosa non ha funzionato a Che tempo che fa . Chi ha osservato in studio Alessandro Di Battista lo ha capito subito da un dettaglio: 'Quando si alza dalla poltroncina e fa per andarsene - scrive ...

M5s Europa : “Commissione Ue conferma stipendi record. Al presidente 27mila euro al mese”. Di Battista : “Osceni. Tagliarli” : Tagliare gli stipendi dei commissari europei. È quello che chiedono gli europarlamenti del Movimento 5 stelle. Una richiesta alla quale si associa Alessandro Di Battista, con un post su facebook: “Giorno dopo giorno stiamo individuando inaccettabili sprechi da parte delle Istituzioni europee, le stesse che, oltretutto, hanno sempre guardato gli italiani dall’alto verso il basso. É ora di finirla con queste oscenità!“, scrive ...

Di Maio annuncia evento a sorpresa con Di Battista : "Non vi rivelo altri dettagli per evitare l'assalto della stampa" : "Domani evento a sorpresa con Alessandro Di Battista. Non vi rivelo altri dettagli anche per evitare l'assalto della stampa". Lo annunciando Facebook il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio senza dare indicazioni sul luogo dell'evento ma invitando gli utenti a collegarsi domani alle 10 di mattina sul social network.In un lancio del 12 gennaio, l'Adnkronos ha scritto che i due esponenti del Movimento 5 Stelle si dovrebbero a Strasburgo per ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

Tagli ai parlamentari - la crociata di Di Battista per le elezioni europee : Non c’è da stupirsi se, nella loro diretta Facebook di Capodanno dalle piste della Val di Fassa, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (il democratico revolucionario low cost che chiama i giornalisti “puttane”) hanno messo al centro degli obiettivi del 2019 il Taglio dello stipendio dei parlamentari. Serve una batTaglia forte, di quelle seminali, da caricare sulle spalle di Dibba, appena rientrato dal Sudamerica dopo i suoi sette mesi a fare ...

Di Battista e Di Maio subito bastonati da Salvini : "Tagliare gli stipendi ai parlamentar? Altre priorità" : Torna Alessandro Di Battista e Matteo Salvini lo bastona subito. Il pasionario M5s ha raggiunto Luigi Di Maio sulle Dolomiti per lanciare il nuovo spot grillino per il 2019: "Vi regaleremo una legge che taglia gli stipendi di tutti i parlamentari", hanno annunciato Dibba e Gigino in tandem, pronti p

Di Maio - con Di Battista - : classe di privilegiati ci combatte - presto taglio sitipendi parlamentari : L'annuncio è di Luigi di Maio in un video girato con Alessandro Di Battista sulle piste di sci. 'Abbiamo ancora tante cose da fare, contro una classe di privilegiati che ci sta combattendo', dice il ...

