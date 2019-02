Picchia la compagna davanti alle figlie piccole Lei fugge | lui la insegue

"Tony Picchiava la compagna per prenderle i soldi" : "Tony picchiava anche la moglie per prenderle i soldi". Spunta un altro testimone a Cardito, un soggetto che ha riferito di aver visto Tony alzare le mani sulla compagna, circa un mese fa, fuori a un ufficio postale. Si tratta di una persona che ha riferito di conoscere il 24enne arrestato per l"omicidio del piccolo Giuseppe, il figlio della compagna. Ai microfoni di Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, il testimone ha dichiarato: ...

Roma : non vuole chiudere storia d’amore e Picchia ex compagna - arrestato : Roma – Un 24enne capoverdiano proprio non si rassegnava alla fine della loro storia d’amore e cosi’ ieri, in piena notte ha bussato nuovamente alla porta della sua ex che, spaventata, non ha aperto. L’uomo, pero’, non si e’ fatto scoraggiare e rompendo il chiavistello e’ riuscito a introdursi nell’abitazione, scagliandosi contro la donna, colpendola ripetutamente con calci e ...

Picchia compagna e si barrica in casa : ANSA, - FALCONARA MARITTIMA , ANCONA, , 5 GEN - Un 49enne di origine milanese è stato arrestato dai carabinieri di Falconara Marittima per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni e ...

Napoli - Picchia in strada compagna e le stringe alla gola collare da cane : Gli agenti della polizia municipale di Napoli, avvisati da alcuni passanti, sono intervenuti ai Gradoni di Chiaia, dove un uomo aveva messo al collo della compagna un guinzaglio per cani cercando di ...

Picchia compagna per modi 'occidentali' : ANSA, - COSENZA, 22 DIC - Non accettava lo stile di vita "occidentale" della convivente e per questo l'avrebbe aggredita e Picchiata più volte, anche in presenza dei figli di uno e 4 anni. Un ...