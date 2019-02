Canada | dottoressa ha un rapporto intimo con paziente malato di cancro | radiata

Blastingnews

(Di venerdì 1 febbraio 2019) E' una vicenda davvero particolare quella che arriva da Toronto, in, dove una, Theepa Sundaralingam, 37enne, si è innamorata del suoa cui gli era stato diagnosticato un. Con il tempo la relazione tra i due si sarebbe intensificata a tal punto che i due sono finiti sotto le lenzuola, in ospedale ovviamente. Tutto questo però non ha assolutamente fatto piacere alla direzione sanitaria ed all'Autorità Giudiziaria canadese. La donna infatti, una volta che i fatti sono divenuti chiari, è statadall'albo professionale e poi costretta a pagare una risarcimento nei confronti dell'uomo.Tutto è cominciato sui social Secondo quanto riporta la testata giornalistica on-line Metro, tra i due il tutto sarebbe nato all'improvviso, poco tempo dopo essersi conosciuti. La donna ha aggiunto iltra i suoi contatti sui social, poi sono cominciati i ...