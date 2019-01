Diretta Uomini e Donne | Angela conosce un nuovo cavaliere

Diretta Uomini e Donne : punto della situazione con la dama Angela : Oggi, martedì 29 gennaio 2019, prosegue l’appuntamento, lasciato in sospeso ieri, con il Trono Over di Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento si è concluso con la discussione tra Noel e Armando e l’ingresso in studio di quest’ultimo. Come andrà a finire la vicenda? Intanto ieri abbiamo potuto assistere al ritorno nel parterre femminile di Ida; dopo l’esperienza a Temptation Island e la rottura con Riccardo (presente anche lui nel parterre ...

Diretta Uomini e Donne : torna il "gemmedì" con Gemma Galgani : È lunedì e nel pomeriggio di Canale 5 inizia una nuova settimana di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come gli aficionados della trasmissione già sapranno, la prima puntata della settimana inizia con il Trono Over, in particolar modo dedicato alla dama d'eccellenza Gemma Galgani. Durante l'ultima puntata la Galgani ha deciso di chiudere qualsiasi rapporto con il cavaliere Rocco Fredella. Nonostante ciò, quest'ultimo ha ...

Uomini e Donne - Diretta del 24 gennaio : la scelta di Riccardo : Oggi, 24 gennaio 2019, inizia un nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Quello odierno sarà il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico con i nostri cinque tronisti: Teresa, Andrea, Ivan, Lorenzo e Luigi. Durante questa prima puntata il protagonista assoluto sarà Lorenzo Riccardi che riserverà una grande sorpresa non solo per le corteggiatrici, ma anche a tutto il pubblico presente in studio e a casa....Continua a leggere

Uomini e Donne : Diretta e anticipazioni della puntata del 23 gennaio : torna Angela : Eccoci giunti al terzo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Alle 14.45 di oggi, 23 gennaio 2019, andrà in onda su canale 5 un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver visto nelle puntate precedenti le vicende amorose, più o meno sfortunate, di Gemma Galgani e Angela Di Iorio, continueranno i colpi di scena anche oggi....Continua a leggere

Uomini e Donne : la Diretta della puntata del 22 gennaio - la verità di Armando : Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il secondo della settimana e dedicato al Trono Over. La puntata di oggi, 22 gennaio 2019, vedrà infatti il seguito della prima parte mandata in onda nella giornata di ieri, a partire dalle ore 14.45 su Canale 5....Continua a leggere

Uomini e Donne : Diretta e anticipazioni oggi 21 gennaio - la scelta di Gemma : La settimana inizia con un nuovo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. Infatti, oggi, 21 gennaio 2019, andrà in onda su Canale 5 alle ore 14.00 il primo appuntamento settimanale dedicato ai 'nostri Over'. Come ogni settimana, anche questa vedrà come protagonista la dama torinese Gemma Galgani la quale sarà coinvolta in una triplice discussione. Ma andiamo a vedere i dettagli di quello che vedremo nella puntata di oggi....Continua a ...

"Togliti l'ovatta tra le gambe". Lite in Diretta a Uomini e Donne : A Uomini e Donne si infiamma lo scontro. Protagonisti del faccia a faccia Tina Cipollari e Gianni Sperti. Una Lite talmente dura che alla fine è dovuta intervenire anche la conduttrice, Maria De ...

Uomini e Donne - Diretta puntata di oggi 11 gennaio : Ivan e Sonia si baciano : oggi, 11 gennaio 2019 torna su Canale 5 il secondo appuntamento dedicato al Trono Classico con i nostri cinque tronisti: Andrea, Ivan, Luigi, Teresa e Lorenzo. Protagonisti della puntata odierna saranno i tronisti Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Ma andiamo a scoprire meglio i dettagli di ciò che accadrà....Continua a leggere

Uomini e donne - c'è un corteggiatore per Angela : la scoperta in Diretta che la umilia - chi è davvero : Colpo di scena a Uomini e donne durante la puntata di mercoledì 9 gennaio del Trono over, quando Maria De Filippi ha annunciato alla dama Angela che c'è un uomo, tale Giuliano di 64 anni da Viterbo, interessato a conoscerla. Angela è sempre stata vittima delle critiche di Tina Cipollari e Gianni Spe

Uomini e Donne : Diretta puntata del 9 gennaio : Oggi, 9 gennaio 2019, va in onda la terza puntata dedicata a Uomini e Donne. Alle 14.45 vedremo su Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento dedicato al Trono Over dopo i colpi di scena visti nei due appuntamenti precedenti. Uomini e Donne: lo scherzo ad Angela Di Iorio Dopo che Angela ha fatto molto parlare di sè non solo in studio e dopo esser stata bersaglio di critiche da Tina Cipollari, durante la puntata di oggi si renderà vittima ...

Uomini e Donne - Diretta puntata di oggi - 8 gennaio : il fratello di Tina corteggia Angela : Questo nuovo anno è iniziato davvero con il botto a Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi. Proprio ieri, 7 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Durante la puntata, abbiamo potuto vedere un chiaro riavvicinamento tra Gemma e Rocco. La coppia, infatti, ha recuperato durante le feste natalizie con baci ed effusioni amorose che però non sono andate oltre, per volontà della ...

