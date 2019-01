Newcastle-Man City 2-1

Pronostico Newcastle vs Manchester City - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Newcastle-Manchester City, martedì 29 gennaio. La corsa per il titolo è ancora aperta in Premier League e uno dei match cruciali di questa giornata vedrà proprio il Manchester City di Pep Guardiola impegnato sul difficile campo del Newcastle. Per i Citizens la sfida è decisamente importante, ed i tre punti sono necessari per tenere ancora il fiato sul collo del Liverpool. Di contro, c’è un Newcastle in lotta per la salvezza e che nel ...