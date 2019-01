Samsung dalla parte dell’Ambiente | inizierà a utilizzare materiali sostenibili nelle sue

Più concreto il Samsung Galaxy S10 5G : le ultime dalla Corea : Prosegue lo sviluppo del Samsung Galaxy S10 5G, anche a livello software, essendo stata pizzicata la versione test ad esso dedicata, corrispondente alla sigla G977NKSU0ASA6 (avente come probabile mercato di riferimento quello locale). Non sono emersi dettagli per quanto riguarda il modello destinato all'Occidente, visto e considerato che dovrebbe trattarsi di un esemplare le cui vendite partiranno solo in un secondo momento, trascorso qualche ...

Nuova roadmap Pie per Samsung Galaxy dalla Cina : modelli e tempi : Con l'entrata di gennaio è naturale che i possessori dei dispositivi Samsung Galaxy vogliano approfondire il discorso relativo alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che sappiamo si accompagnerà alla Nuova interfaccia One UI, per un'esperienza utente ancora più intuitiva e semplificata. L'ultima roadmap, che va ad aggiungersi a quella di cui vi abbiamo parlato lo scorso 25 dicembre in questo articolo dedicato, arriva dalla ...

Samsung Galaxy S9 e Note 9 - arriva dalla beta One UI la Batteria Adattiva : Dal momento che la Samsung è un marchio che non offre buone prestazioni in fatto di autonomia per quanto riguarda la Batteria, gli ingegneri della nota società sudcoreana hanno messo a punto la Batteria Adattiva anche nella versione beta dell'ultimo aggiornamento appena arrivato dalla versione beta 'One UI'. Questa versione era finora sprovvista di questa funzione. Samsung offre una maggiore autonomia per alcuni dispositivi La nota azienda ...