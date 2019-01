Migranti | Salvini | Ue se ne frega finché non ci sarà incidente diplomatico

Salvini : «Sea Watch ha messo a rischio la vita dei Migranti». Ecco le prove del ministro : La Sea Watch 3, con a bordo i 47 migranti salvati a bordo della Libia, all'arrivo della forte tempesta che si è abbattuta sul Mediterraneo centrale il 19 gennaio scorso, ha scelto di far rotta sull'...

Salvini : 'Sea Watch ha disobbedito a precisi ordini : messo a richio la vita dei Migranti' : Se così fosse, saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo'. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. '...

Giorno memoria : Salvini - squallido accostare Shoah a Migranti : ... aggiungendo: " che squallore chi cerca di accostare le stragi di ieri , e i milioni di morti, con il controllo serio dell'immigrazione che fanno tutti i Paesi civili del mondo, e finalmente anche l'...

Migranti : Miccichè (Fi) - 'Salvini peggio di Hitler - noi diversi dalla Lega' : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - “A questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave Sea Watch e ha risposto di no. Salvini è peggio di Hitler. Quando dice 'prima gli italiani' mi fa impazzire, perché Hitler diceva prima gli ariani, uguale”. Così il commissario di Forza Italia in Sicili

Migranti - Salvini : alcuni parlamentari non rispettano leggi : Roma, 27 gen., askanews, - 'parlamentari italiani, fra cui uno di Forza Italia, non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro. Buon viaggio!'. Lo ha ...

Migranti - Salvini : prove che Sea Watch ha messo a rischio vite : Roma, 27 gen., askanews, - 'Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disobbedito a ...

Beppe Grillo sta con Salvini sui Migranti : “Giusto impedire lo spaccio di false speranze” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle rilascia una intervista ad America Oggi e sull'immigrazione spiega: "Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente. Oppure puoi fare come questo governo: impedire lo spaccio di false speranze e intanto ridiscutere tutta la questione a livello europeo. Il che significa anche graffiarsi un po’ con la Francia, che non resiste ai suoi istinti colonialisti".Continua a leggere

Salvini : Migranti usati a fine politico : 11.10 "Abbiamo elementi concreti per affermare che,mettendo a rischio la vita delle persone a bordo,il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disobbedito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!),prove che verranno messe a disposizione dell' autorità giudiziaria.".Lo dice il ministro dell'Interno Salvini, aggiungendo che "sarebbe un crimine" e una volontà di usare i ...

I 47 Migranti della Sea Watch attendono l'ok per sbarcare. Salvini vuole la polizia a bordo : Resta bloccata dal braccio di ferro tra Italia ed Europa la situazione della nave battente bandiera olandese ancorata 2 miglia al largo di Siracusa. Tra i migranti a bordo anche 13 minorenni di cui 8 ...

Migranti : Salvini - calo sbarchi e morti : ANSA, - ROMA, 27 GEN - "I dati parlano chiaro: in 7 mesi di governo, sull'immigrazione abbiamo portato poche parole e tanti FATTI. Facciamo vedere questi numeri a qualche buonista in malafede?". Lo ...