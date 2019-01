Corte suprema Usa ripristina divieto transgender in forze armate : I giudici, con 5 voti a favore e 4 contrari, hanno temporaneamente sospeso le decisioni di tribunali di livello inferiore, che avevano bloccato la politica dell'amministrazione repubblicana, mentre ...

Transgender fuori dall'esercito - la Corte suprema dà ragione a Trump : Non è un allontanamento definitivo, ...

Stati Uniti : Corte suprema respinge richiesta di Exxon per fermare causa sui cambiamenti climatici : ... Maura Healey, di costringerlo a produrre decenni di registrazioni su come abbia affrontato la minaccia del cambiamento climatico nel mondo e nei confronti dei suoi investitori. L'inchiesta, lanciata ...

Corte suprema Usa - no a ricorso Fca contro class action su hacking : New York, 7 gen., askanews, - La Corte Suprema statunitense ha respinto la richiesta di Fiat Chrysler di presentare il proprio appello contro una class action in cui è sotto accusa perché le sue Jeep ...

Un giudice della Corte suprema del Venezuela è fuggito negli Stati Uniti : Christian Zerpa, uno dei giudici della Corte Suprema Venezuelana, è scappato dal Venezuela trovando ospitalità con la sua famiglia negli Stati Uniti. Zerpa ha detto di essere fuggito in polemica con il presidente Venezuelano Nicolás Maduro, accusandolo di avere tenuto

Brasile - la Corte suprema ordina l'arresto di Battisti : Il magistrato del Supremo tribunale federale (Stf) brasiliano, Luis Fux, ha emanato un mandato d’arresto per Cesare Battisti al fine di agevolare il processo d’estradizione in Italia. Secondo la sentenza emanata, il potere giudiziario riconosce la correttezza del processo d’estradizione e stabilisce che la decisione venga presa dal Capo dello Stato. L'enunciato è del tutto opposto a quanto era stato deciso un anno fa e la situazione per Battisti ...

Messico : Corte suprema sospende legge che fissa tetto massimo a stipendi funzionari : Si tratta di uno dei primi provvedimenti messi in campo al nuovo presidente Andres Manuel Lopez Obrador, parte di una serie di promesse di "moralizzazione" della politica abbondantemente annunciate ...

Usa - Corte suprema dà il via libera al muro con il Messico : La Corte suprema degli Stati Uniti ha recentemente riconosciuto la 'legittimità' del muro al confine con il Messico propugnato da Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il ricorso avanzato da ...

Gb - suicidio assistito : Corte suprema dice no alla richiesta di un malato terminale : Niente suicidio assistito in Gran Bretagna . Noel Conway, paziente terminale 68enne affetto da una malattia del motoneurone e simbolo di questa battaglia, ha perso oggi la sua sfida legale di fronte ...

Indonesia - la Corte suprema difende le nozze tra bambini : I bambini potranno sposarsi. La Corte suprema dell'Indonesia ha stabilito che i minori potranno essere esonerati dal rispetto del limite d'età minima sancito con una legge del 1974. Secondo tale norma ...

Corte suprema contro Donald Trump : 'Indipendenza e integrità della magistratura' : Soffiano venti di burrasca tra Donald Trump e i vertici della giustizia americana. Jon Tigar, del Distretto di San Francisco, dopo aver allenato la stretta sul diritto d'asilo ai migranti imposto dalla Casa Bianca, è stato pesantemente attaccato dal presidente americano, che l'ha definito un "giudice di Obama", prima di ampliare il suo discorso all'intera magistratura statunitense, descritta come "politicizzata". Il duro attacco di Trump ha ...

Trump contro presidente Corte suprema : 'I giudici di Obama esistono' - : Il botta e risposta tra i due nasce dalle accuse lanciate dall'inquilino della Casa Bianca contro magistrati ritenuti politicizzati e contro la Corte che ha bloccato la stretta sul diritto d'asilo. ...

Il capo della Corte suprema statunitense ha criticato pubblicamente il presidente - cosa molto rara : Il capo della Corte Suprema degli Stati Uniti, il giudice John Roberts, ha commentato pubblicamente una dichiarazione molto criticata che aveva fatto martedì Donald Trump: è la prima volta che Roberts si esprime su Trump ed è in generale molto

Stati Uniti : presidente Corte suprema Roberts rivendica indipendenza della magistratura dopo le critiche di Trump : ... John Roberts, ha risposto alle critiche del presidente Donald Trump che aveva definito il giudice federale che si è pronunciato contro la sua politica in materia di asilo come "un giudice di Obama". ...