Campione di pattinaggio si uccide a 33 anni | giovedì scorso era stato sospeso dalle gare

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018 : dominio totale di Alina Zagitova - la Campionessa Olimpica trionfa : Alina Zagitova non fa sconti e trionfa alla Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si è disputata a Mosca (Russia). La padrona di casa ha dettato legge in lungo e in largo anche in occasione del programma lungo, venendo premiata dai giudici col totale di 142.17 (68.68 per le parti tecniche e 74.49 per i components): la Campionessa Olimpica e d’Europa ha ben interpretato il proprio esercizio sulle note ...