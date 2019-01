Migranti | gommone affonda in acque libiche Dei 20 a bordo solo tre in salvo

Migranti - affonda gommone a nord della Libia : 3 morti accertati - una ventina i dispersi : Un gommone con a bordo più di 20 persone è naufragato a nord della Libia. A segnalarlo la Marina militare italiana che fa sapere che tre Migranti sono stati salvati e portati a Lampedusa per i soccorsi, mentre altri tre sono stati visti in mare senza alcun apparente segno di vita. Sono circa una ventina, invece, i dispersi.Continua a leggere

Migranti - gommone con 20 persone a bordo affonda al largo della Libia : 3 persone in salvo : Un gommone con una ventina di Migranti a bordo è naufragato al largo delle coste di Tripoli, in Libia. A darne notizia è la marina militare italiana che spiega che solo tre persone sono state messe in salvo e sono a bordo della nave Duilio. Tre i corpi recuperati mentre le altre persone sono disperse. L’imbarcazione, in precarie condizioni di galleggiabilità, era stata avvistata nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana a ...

Naufraga un gommone carico di Migranti al largo dell'Egeo : morta una bimba di 4 anni - in salvo 46 persone : La Guardia Costiera turca ha tratto in salvo questa mattina 46 migranti Naufragati al largo delle coste sul mare Egeo e ha recuperato il corpo di una bambina di appena quattro anni. L'intervento è stato attivato dopo la segnalazione di un gommone in difficoltà al largo di Kusadasi. Il natante ha iniziato a imbarcare acqua mentre si dirigeva verso le isole della Grecia e i confini dell'area Schengen.Secondo quanto riporta il sito ...

Migranti - 3mila euro per il viaggio in gommone fra Tunisia e Sicilia. 14 fermi e sequestri per 3 milioni di euro : Sono 14 i provvedimenti di fermo, eseguiti dalla Guardia di Finanza, nei confronti di italiani e tunisini appartenenti a un sodalizio criminale che avrebbe gestito il traffico di Migranti tra la Tunisia e le coste siciliane con gommoni veloci. I componenti del clan, capeggiato da un tunisino, Fadhel Moncer, sono accusati a vario titolo di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, contrabbando di tabacchi lavorati e fittizia ...

Gommone di Migranti affonda nel mar Egeo : morta una bambina di quattro anni : Il corpo della piccolina è stato recuperato all'alba dalla guardia costiera turca nel corso di un'operazione di salvataggio compiuta a cinque miglia dalle coste di Kusadasi, sud-ovest turco.Continua a leggere