Gb | incidente auto per principe Filippo

Il principe Filippo al volante della Range Rover coinvolto in un incidente d’auto : illeso : Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta e duca di Edimburgo, è stato coinvolto in un incidente automobilistico vicino alla tenuta reale di Sandringham. Lo scrivono i media britannici. Il duca, 97 anni, era alla guida di una Range Rover ed è rimasto illeso dopo uno scontro con un’altra automobile. È intervenuta la polizia di Norfolk e...

incidente d'auto per il principe Filippo : illeso ma sotto shock

Auto contro bus - nuovo incidente in via Datini. Sei persone ferite : la tragedia del 15 gennaio , un uomo è morto dopo essere stato urtato da un bus, , si è verificato uno scontro tra un'Autovettura e un Autobus. Sei le persone ferite: il conducente della macchina è ...

Modena. incidente in via Bellaria : coinvolti un autobus Seta e due mezzi pesanti : Mercoledì pomeriggio è avvenuto un Incidente stradale alle porte di Modena. Il sinistro ha coinvolto un autobus di linea della

Catania-Messina - tir contro auto ferme per incidente : 3 morti - anche un poliziotto : La tragedia sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea. Una delle vittime è un agente della Polstrada che era sul posto per dirigere il traffico. Ci sono anche due feriti.Continua a leggere

Meteo Trentino - maltempo : incidente in Valsugana coinvolge 30 auto - Sky TG24 - : L'incidente, causato dal ghiaccio presente sulla strada, è avvenuto al confine tra Veneto e Trentino, fra Primolano e Grigno. La strada, chiusa per circa sette ore, è stata riaperta

Valsugana - maxitamponamento di 50 auto per il ghiaccio : 16 feriti. Il video dopo l’incidente coi veicoli nella scarpata : Una cinquantina di auto coinvolte, 16 feriti di cui due in gravi condizioni. Lungo la statale 47 Valsugana, in Trentino, all’altezza di Borgo Valsugana, si è verificato questa mattina un maxi incidente causato dal ghiaccio. Gli automobilisti hanno perso il controllo di auto e camion, tanto che alcune vetture sono finite nella scarpata a fianco della carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore (è stata riaperta nel primo ...

incidente tra autobus e auto sulla ss 16 - muore conducente dell'auto : Chieti - Incidente stradale sulla ss 16 a San Vito Chietino dove, in località Valle Grotte, si sono scontrati un bus e un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona (Chieti) e i vigili urbani. Nell'Incidente è morto il conducente di una Fiat Cinquecento vecchio modello. L'auto, sbandando per motivi ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo un autobus ...

Tassista ferma l'auto per soccorrere feriti in incidente : ma viene travolto e ucciso : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la...

Soccorre fidanzati feriti in un incidente : tassista travolto e ucciso da due auto|foto : Il 47enne stava aiutando due fidanzati di 21 e 19 anni rimasti incastrati in una Fiat 600, speronata da una Audi guidata da un 26enne, che è fuggito. Il pirata della strada è stato poi trovato a casa sua

Soccorre fidanzati feriti in un incidente : tassista travolto da due auto : L'incidente sulla Milano-Meda. Preso il ragazzo fuggito dopo il primo schianto. Il tassista era morto proprio Soccorrendo i...