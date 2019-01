Il TAR del Lazio ha ordinato una campagna informativa sui presunti rischi per la salute

Banche - agguato della Bce agli istituti italiani : ci vogliono morti - perché il sistema può salTARe : Quelle italiane sono fra le migliori Banche europee, eppure la Bce vuole metterle in ginocchio. Con tutto quello che ne consegue. Per ora i drammi si vivono in Borsa (ieri perdite fino a -8% per i titoli del credito), ma ben presto potremmo soffrire noi per scelte incomprensibili e dannose. Spieghia

Cellulari - TAR del Lazio obbliga i ministeri a fare informazione su rischi connessi al loro uso : “Campagna entro 6 mesi” : Sei mesi di tempo per avviare una campagna informativa sul corretto utilizzo di telefonini e cordless e sui rischi connessi al loro uso. Questo il tempo che avranno i ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione, ognuno nel proprio ambito, per fare prevenzione ai cittadini sull’impatto che l’uso dei Cellulari può avere sia sulla salute che sull’ambiente. La decisione è stata presa dal Tar del Lazio dopo un ricorso, ...

La sTARtup italiana che connette e personalizza l’auto del futuro : Un veicolo connesso, digitalizzato e personalizzabile in cui l'utente può controllare l'intera esperienza a bordo dai suoi dispositivi personali come uno smartphone, adeguandola alle proprie preferenze. E' la sfida di Tuc Techonology, startup italiana di Torino che ha fatto parte della missione di Tilt alla fiera della tecnologia di Las Vegas, il Ces. Ludovico Campana, project director e cofondatore del sistema Tuc. "Tuc è un sistema che crea ...

Biglietti Napoli-Lazio - Serie A 2019 : come acquisTARe i tickets per match del 20 gennaio : Domenica 20 gennaio alle ore 20.30 lo Stadio San Paolo sarà teatro di una grande classica del nostro calcio, valida per la 20esima giornata di Serie A. Il confronto tra Napoli e Lazio riserverà senza ombra di dubbio tante emozioni tra due compagini che sanno giocar bene e sono dotate di ottime individualità. I favori del pronostico spettano ai partenopei. I ragazzi di Carlo Ancelotti, secondi in classifica alle spalle della Juventus, vogliono ...

Biglietti Frosinone-Atalanta : come acquisTARe i tickets per il match del 20 gennaio : Torna il campionato di Serie A con la ventesima giornata, la prima del girone di ritorno e la prima del nuovo anno. Nel week-end ovviamente tutti gli incontri per la massima serie italiana: domenica 20 febbraio alle 15 allo Stadio Benito Stirpe va in scena la sfida tra Frosinone e Atalanta. Situazione diversa ovviamente in classifica per le due compagini. I padroni di casa vanno a caccia disperata di punti fondamentali in chiave salvezza: la ...

Biglietti Udinese-Parma : come acquisTARe gli ultimi tickets per la sfida della Dacia Arena : Dopo la pausa per la Coppa Italia torna la Serie A di calcio, e lo fa con la sua ventesima giornata, la prima del girone di ritorno, che tra le altre partite metterà di fronte Udinese e Parma, in programma alla Dacia Arena di Udine alle ore 18 di sabato 19 gennaio 2019. Sarà una sfida sicuramente molto emozionante, dove Rodrigo De Paul, stella dei friulani, proverà a scalfire la difesa parmense, dove spicca il portiere Luigi Sepe, tra i migliori ...

Biglietti Genoa-Milan - Serie A 2018-2019 : come acquisTARe i tickets per la sfida del Marassi : Riparte la Serie A Tim 2018-2019 dopo la sosta invernale con la ventesima giornata del Campionato, la prima del girone di ritorno e dell’anno solare 2019. Uno dei due posticipi del 20° turno vedrà la sfida tra Genoa e Milan, che si sfideranno allo stadio “Marassi” lunedì 21 gennaio con calcio d’inizio alle ore 15.00. L’incontro originariamente era stato programmato per le ore 21.00, ma recentemente è stato ...

Biglietti Cagliari-Empoli - Serie A 2018-2019 : come acquisTARe i tickets per il match della Sardegna Arena : Domenica 20 dicembre alle ore 18.00 Cagliari ed Empoli si affronteranno nella sfida valida per ventesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Primo turno del girone di ritorno già importante per le due formazioni, coinvolte nella lotta per la salvezza. La squadra di Rolando Maran ha quattro punti di margine sulla compagine toscana, ma con l’arrivo di Beppe Iachini gli azzurri hanno raccolto ottimi risultati e possono ...

Il Paradiso delle signore anticipazioni : Nicoletta lascia Riccardo all’alTARe - le nozze saltano! : Il Paradiso delle signore 3: Nicoletta e Riccardo, il matrimonio non ci sarà! Giunti finalmente a metà della storia, e con ascolti sempre crescenti (segnaliamo una punta del 15% di share nella puntata del 15 gennaio 2019), siamo arrivati al punto cruciale della relazione tra Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della fiction pomeridiana di Rai 1 parlano di ...

Gli intellettuali contro la riforma del governo : “Sbagliato ridurre i parlamenTARi all’estero” : Un gruppo di italiani della cultura all'estero sta promuovendo una petizione contro la riforma costituzionale del governo che riduce da 18 a 12 i parlamentari eletti fuori dai confini nazionali. Il paradosso è che gli italiani all'estero sono in continuo aumento, sono infatti 6 milioni i connazionali a cui non può essere negato il diritto di rappresentatività garantito dalla nostra Costituzione.Continua a leggere

Il Blue Monday è alle porte : i consigli per affronTARe il giorno (e il periodo) più triste dell’anno : Gennaio è il mese dei nuovi inizi: l’avvio di un nuovo anno, il ritorno al lavoro e alla routine quotidiana dopo parecchi giorni lontano dallo stress e l’immancabile lista di buoni propositi da seguire nei successivi 365 giorni. Si aggiungono poi il portafogli alleggerito dai regali, ma anche i sensi di colpa per i peccati di gola e spesso il calo motivazionale post-feste. Tutti questi fattori hanno spinto a decretare, ormai da qualche tempo, il ...

Ad ogni riTARdo del treno allunga la sciarpa : battuta all'asta per 7550 euro : A ogni ritardo del treno prendeva il suo gomitolo di lana e lavorava a maglia. Se il ritardo era minore di 5 minuti usava la lana grigia, se era tra i 5 e i 30 minuti quella rosa e se superava la mezz'ora o se il suo treno aveva avuto ritardo sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno iniziava a lavorare col gomitolo rosso. Così una signora tedesca, pendolare, ha messo in atto la sua personale protesta contro il ritardo dei treni in ...

PIL E LAVORO/ La scommessa della Romania che può aiuTARe anche noi : Dal 1° gennaio è iniziato il semestre di Presidenza dell'Ue della Romania, Paese che economicamente sta vivendo un buon periodo

A ogni riTARdo del treno allunga la sciarpa di una fila : arriva a 1 metro e mezzo e la vende a 7.550 euro : "Ingannare l'attesa", è questa l'espressione che usiamo comunemente per indicare le attività in cui ci cimentiamo per non annoiarci in determinate situazioni. Una signora tedesca di Monaco deve aver preso il detto davvero sul serio e, aspettando il treno in questi mesi, si è dedicata a sferruzzare con la lana. Fin qui niente di strano, se non fosse che la signora è riuscita a creare una sciarpa lunga ben un metro e ...