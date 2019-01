Ascolti tv | vince il ciclo di Purché finisca bene con oltre 4 5 milioni di telespettatori

Ascolti tv - La compagnia del cigno si conferma vincente su Titanic con 5.3 milioni : La seconda puntata de La compagnia del cigno in onda l’8 gennaio su Rai1 si conferma leader nel prime time con 5 milioni 383mila telespettatori con uno share del 21.96%. Ascolti tv prime time Su Canale5 Titanic (seconda parte) ha segnato 2 milioni 526mila telespettatori con il 10.4% di share. Su Italia1 Mechanic: Resurrection ha registrato 2 milioni 135mila spettatori (8.52%). Su Rai2 erano in programma i primi tre episodi della nuova ...

Ascolti Tv 8 gennaio 2019 - serata doc per Raiuno. Vince la Compagnia del Cigno - buona ripartenza per Floris : Ascolti tv 8 gennaio 2019 . Se il pomeriggio tv di Canale 5 è una macchina da guerra, con in campo le due regine del Biscione, Maria De Filippi e Barbara d'Urso, va detto che dal preserale in poi ...

Ascolti tv - Soliti ignoti speciale Lotteria Italia vince con 5.2 milioni di telespettatori : 5 milioni e 250mila telespettatori hanno seguito su Rai1 lo speciale de ‘I Soliti ignoti’ dedicato alla Lotteria Italia, con l’estrazione dei biglietti vincenti. È stato il programma più visto dell’intera giornata del 6 gennaio, dopo il Tg1 delle 20 (5 milioni 687mila spettatori, 24,5% di share), con il 22,5% di share e rispetto allo scorso anno ha guadagnato 1,3 punti di share, nonostante la crescita di Rai2 e ...

La memoria di Adriano - lo speciale su Celentano (e Heidi) fanno vincere alla Rai la sfida degli Ascolti : Celentano e Heidi fanno vincere alla Rai la sfida degli ascolti con Mediaset. Secondo i dati auditel ieri sera 5 gennaio su Rai1 è andato in onda Heidi che è stato visto da 4.420.000 spettatori, con uno share pari al 20.5%. Su Canale 5 era invece in programma il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Fuga

La memoria di Adriano - lo speciale su Celentano - e Heidi - fanno vincere alla Rai la sfida degli Ascolti : Celentano e Heidi fanno vincere alla Rai la sfida degli ascolti con Mediaset. Secondo i dati auditel ieri sera 5 gennaio su Rai1 è andato in onda Heidi che è stato visto da 4.420.000 spettatori, con ...

Ascolti TV | Sabato 5 gennaio 2019. Vince Heidi (20.5%) - bene Celentano (14.4%) - floppano Aldo Giovanni e Giacomo (10.5%). Renzi 1.9% : Heidi Nella serata di ieri, Sabato 5 gennaio 2019, su Rai1 Heidi ha conquistato 4.420.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5 la prima tv di Fuga da Reuma Park ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 C’è Celentano ha interessato 2.907.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Italia 1 L’Ultimo dei Templari ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Prima che la Notte ha ...

Ascolti tv 2 gennaio : I soliti ignoti vince la giornata - Basta un paio di baffi la prima serata : Non è un programma di prima serata a vincere la giornata del 2 gennaio a livello di Ascolti: è infatti I soliti ignoti – Il ritorno, quiz in access prime time condotto da Amadeus ad aggiudicarsi il record assoluto di spettatori per il secondo giorno del 2019. La trasmissione ha infatti totalizzato il 21,5% di share con ben cinque milioni e mezzo di spettatori, accumulando 500.000 persone in più rispetto a Basta un paio di baffi, il primo ...

Ascolti tv - Roberto Bolle danza e vince anche con Fabio De Luigi : l’esibizione : Roberto Bolle inaugura di nuovo l’anno di Rai1 e centra ancora un grande successo: sono stati 4 milioni 451 mila, pari a uno share del 21.3%, gli spettatori che hanno seguito martedì 1 gennaio danza con me, il programma dell’etoile dei due mondi, che ha raggiunto un picco di ascolto di 5 milioni 439 mila spettatori alle 21.54, nel momento dell’esibizione di Fabio De Luigi, e un picco di share del 23.7% alle 23.29, ...

Ascolti Tv - stravince programma di Bolle : 11.18 stravince nella prima serata del primo giorno del nuovo anno "Danza con Me", di Roberto Bolle su Rai 1. Lo show ha conquistato 4.451.000 spettatori e il 21.3% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto, su Canale 5, "Sing" con 1.683.000 spettatori e l'8% di share. Al terzo posto, su Rai2, "Come d'Incanto",che ha conquistato 1.404.000 spettatori e il 6% di share.

Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018 - Se Dio Vuole vince sempre Rai1. Che tonfo Victoria! Galeazzi commuove tutti : Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018. Su Rai1 il film Se Dio Vuole con Alessandro Gassmann e Marco Giallini fa 4 milioni di spettatori di media e con il 18% di share vince la prima serata. Clamoroso ...

Ascolti tv - la Disney vince ancora e mette KO Gerry Scotti : Continuano le vittorie in casa Rai con i grandi classici della Disney. Nel venerdì sera televisivo a stravincere è Mary...

Ascolti tv - ‘La bella addormentata nel bosco’ stravince. E Rai Uno fa il boom : Oltre 5 milioni i telespettatori sintonizzati su un altro classico Disney proposto dalla rete ammiraglia della Rai che...

Ascolti tv - il classico della Dinsey Cenerentola vince su tutti : Dopo ‘Biancaneve e i sette nani’ della sera di Natale, è un altro classico Disney ad aggiudicarsi gli Ascolti della prima serata di Santo Stefano, “Cenerentola“ trasmesso da Rai1 ha ottenuto infatti 5.069.000 telespettatori e uno share del 21,10%. Ascolti tv, prime time A molta distanza Canale 5 con “Piccole donne”, visto da 1.668.000 telespettatori pari al 6,94% di share, in un testa a testa con Italia 1 dove ...

Ascolti tv - ‘Che tempo che fa’ vince su tutti : Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con Che tempo che Fa che è stato seguito da 3.951.000 telespettatori pari a uno share del 17,3%: tra gli ospiti della puntata, il rapper Anastasio (ecco chi è) fresco di vittoria della 12esima edizione di X Factor e Cristina D’Avena (che ha recentemente spiegato il motivo per cui non ha figli). Ascolti tv, prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con New Amsterdam, che ha ottenuto ...