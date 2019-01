Sclerosi multipla: quali esami fare per diagnosticarla?

fondazioneserono

(Di martedì 8 gennaio 2019) TESTO AGGIORNATO Negli ultimi decenni i risultati positivi dell’utilizzo di farmaci in fase iniziale di malattia hanno portato a un approccio diagnostico più intensivo, volto alla diagnosi precoce dellaAlcuni farmaci hanno dimostrato di essere potenzialmente efficaci nel modificare la storia di malattia in una fase estremamente precoce, in altre parole quella che è definita come “sindrome clinicamente isolata” (il termine anglosassone è Clinically Isolated Syndrome, CIS). Si tratta di un primo disturbo neurologico compatibile con una lesione demielinizzante, vale a dire la prima ricaduta per chi svilupperà effettivamente unanella forma cosiddetta recidivante-remittente (SMRR). Le persone che hanno una CIS, però, non svilupperanno necessariamente la: hanno solo una probabilità maggiore rispetto alla popolazione generale di ...