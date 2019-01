Renzi e Boschi infuriati attaccano Di Maio e Salvini: “Vergogna, avete salvato una banca”

blogitalia.news

(Di martedì 8 gennaio 2019) Matteoinsieme con Elenatuonanocontro il Governo die Di«Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteoe Luigi Didevono solo vergognarsi»: l’ex premier Matteoinfuriato su Twitter dopo che il governo ha varato il decreto per salvare la banca Carige. Il Tesoro garantirà le nuove emissioni obbligazionarie di Carige ma anche i «finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia» alla banca ligure, posta in amministrazione straordinaria il 2 gennaio dalla Bce. «Hanno approvato un decreto per salvare la banca di Genova. Giusto, serve ai risparmiatori- sottolinea- Ma così certificano di aver mentito quando attaccavano noi sulle Venete, Etruria, Ferrara. Il tempo è galantuomo e fa giustizia delle tante bugie di questi ...