Benvenuti nel paese di Balconaro e Cialtronaro

Benvenuti nell’era dell’identificazione automatica : (foto: Ian Waldie/Getty Images) L’ultimo l’hanno beccato a un concerto negli Stati Uniti. È uno degli stalker della cantante Taylor Swift: dopo anni di appostamenti, di lettere anonime e minacce varie, è finito nel database che la Swift ha creato per proteggersi. Solo che non è stata la sorveglianza a rendersi conto che l’uomo era in fila per entrare nell’arena del concerto, bensì un computer. La Swift è solo ...