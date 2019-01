Piersanti Mattarella e il dovere della politica

huffingtonpost

: In ricordo di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. Mai dimenticare #memoria #6gennaio - maumartina : In ricordo di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. Mai dimenticare #memoria #6gennaio - davidefaraone : Il 6 gennaio 1980 la mafia assassinava il presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella. Per la mia gene… - Corriere : 6 gennaio 1980 ?? Il Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, carica moglie e figli in macchina per… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il 7 gennaio di trentanove anni fa -lo ricordo come fosse oggi- fui ricevuto alla Casa Bianca da Walter Mondale, all'epoca il vicepresidente degli Stati Uniti. Ero il segretario dei giovani democristiani, ed era piuttosto curioso trovarsi in quei giorni in quel palazzo. Ne ero intimidito, e un po' orgoglioso. All'epoca, l'America era lontana, un viaggio inconsueto e non così frequente. E tanto più inconsueto era quell'incontro.Mondale strappò un figlio dalla telescrivente che ticchettava sulla sua scrivania. Conteneva la notizia dell'agguato in cui era morto, presidenteRegione siciliana. Mi consegnò quel foglio con uno sguardo incredulo e stupefatto. Ricordo il leggero tremore delle sue mani, e l'angoscia planata d'un tratto su quell'ufficio, così solenne e ordinato.Ecco, l'Italia di quegli anni era come racchiusa in ...