Incendi | brucia negozio di giocattoli di tre piani in Brianza

Incendio a Varedo - brucia negozio di giocattoli "La Chiocciola" : VIDEO : Incendio a Varedo, brucia negozio di giocattoli "La Chiocciola": VIDEO Distrutto dalle fiamme il maxistore per l'infanzia. L'Incendio è divampato alle ore 20, ancora da chiarire le cause. Nessun ferito Parole chiave:

Incendi - bruciano i boschi nel Biellese : rogo su molti fronti : Un Incendio di vaste proporzioni sta interessando i boschi sopra il Tracciolino, all’altezza della Trappa di Sordevolo, nel Biellese. I volontari dell’antIncendi boschivi e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato, stanno lavorando intensamente per riuscire a contenere le fiamme di un rogo divampato su diversi fronti, che sta raggiungendo localita’ Sette Fontane. L'articolo ...

Varese - Incendio sul monte Martica : bruciati 100 ettari di bosco : Il rogo è partito dalla località Rasa di Varese per poi superare la cima della montagna e iniziare a scendere. In totale sono quattro le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme, ...

Incendi sull’Altopiano di Asiago : bruciano i pini abbattuti dal maltempo : E’ allarme Incendi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), con alcuni focolai che stanno distruggendo diversi ettari di bosco. I roghi – non si esclude che alcuni siano di origine dolosa – sono divampati nella zona di Forte Interrotto a Camporovere di Roana. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco con personale dei distaccamenti di Asiago e Schio. Il fuoco sta divorando anche parte degli alberi ...

Incendio nella notte in un capannone : bruciati quaranta quintali di sansa : OSTUNI - Due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Ostuni e l'altra del comando provinciale di Brindisi, hanno lavorato per circa quattro ore per spegnere un Incendio divampato nel ...

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Allarme Incendio - scuola evacuata Un mistero l'odore di bruciato in bagno : Doppio intervento dei vigili del fuoco alla scuola media Tommaso Grossi di via Amendola, nella struttura del don Guanella. Attorno alle 10 la prima chiamata a causa di un pregnante odor di bruciato ...

Incendio nella notte a Reggio Emilia : brucia una palazzina - 2 morti e 40 intossicati : notte di terrore a Reggio Emilia per un Incendio che è scoppiato in uno scantinato di un edificio nel cuore della città. Le fiamme sono divampate in una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei...

Incendi - la California continua a bruciare : le fiamme non danno tregua - decine di morti e centinaia di dispersi [GALLERY] : 1/60 AFP/LaPresse ...

NBA - brucia la California - il fumo arriva a Sacramento : il mal di testa da Incendio di LeBron James : Gli incendi che stanno flagellando la California negli ultimi giorni , tanto quelli nella cittadina di Paradise, distrutta, che quelli sviluppatisi attorno alle spiagge di Malibu, a Los Angeles, hanno ...

Con quasi 7mila strutture incenerite - il Camp Fire è l’Incendio più distruttivo nella storia della California : bruciati oltre 36mila ettari : Il Camp Fire continua ad essere alimentato dal vento e a minacciare le comunità del nord della California, innescando nuove evacuazioni. Divampato alle 6:30 (ora locale) di giovedì 8 novembre, l’incendio ha quadruplicato le sue dimensioni nel corso della notte successiva, arrivando ad incenerire oggi quasi 36.500 ettari, ed è contenuto solo al 5%. Fino alla serata di ieri, 9 novembre, le strutture distrutte dalle sue fiamme erano 6.713, cifra ...

Incendi - brucia la California : almeno 5 morti - evacuata Malibu [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...