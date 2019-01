Le previsioni di Pachter per il 2019 | una nuova versione di Switch | un nuovo BioShock

eurogamer

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Annonuove. Puntuali come la mezzanotte del 31 dicembre che saluta il vecchio 2018, e con un già cospicuo numero di videogiochi che promettono di tenerci compagnia durante i mesi a venire, il ben noto analista di Wedbush Security Michaelha rilasciato le suesui possibili fatti salienti delvideoludico.Leggiamo da Gamesindustry, che come da tradizione riporta ledei più noti esperti di analisi del settore, quali sono gli annunci di quest'anno: in primis,ritiene che Take Two sgancerà due bombe considerevoli, portando all'attenzione di stampa e pubblico uncapitolo dioltre a untitolo Rockstar, entrambi fissati per il 2020. L'analista prosegue il bollettino delleritenendo che quest'anno, oltre a Titanfall 3, anche The Elder Scrolls VI vedrà la luce, in seguito al flop di Bethesda con Fallout ...