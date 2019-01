Mondiali 2022 | l’importante annuncio da parte di Infantino

Mondiali di Calcio 2022 in Qatar - ecco come sarà lo stadio principale : In vista dei Mondiali di Calcio del 2022, il Qatar ha deciso di finanziare la costruzione di 10 stadi nuovi di zecca. Tra questi, il più importante sarà senza alcun dubbio quello di Lusail, a circa 15 chilometri di distanza dal cuore di Doha, dove saranno dati il primo e l'ultimo Calcio al pallone dell'intera competizione sportiva: una struttura che sarà in grado di ospitare fino a 80 mila persone, e che porterà la firma del prestigioso studio ...

Mondiali 2022 - c’è il progetto dello stadio che ospiterà la finale : Gli organizzatori del mondiale di Qatar 2022, alla presenza dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, hanno svelato design e progetto dell’impianto dove si disputerà la finale della competizione, uno stadio nuovo di zecca costruito proprio per l’occasione. Con 80mila posti, il Lusail Stadium sarà la più grande arena nella quale si disputeranno i primi Mondiali arabi della storia. È situato a 15 chilometri da Doha e oltre alla ...

Mondiali Qatar 2022 : lo stadio della finale : ... spiegandone le caratteristiche: Sono passati ormai otto anni da quando abbiamo ottenuto i diritti di ospitare la fase finale della Coppa del Mondo 2022 e avevamo detto al mondo di aspettarsi ...

Mondiali Qatar 2022 - i progetti ufficiali di 8 stadi : FOTOGALLERY : Neanche il tempo di archiviare l'ultima edizione disputata quest'estate, che è già tempo di pensare alla prossima. La Coppa del Mondo, nel 2022, si terrà in Qatar e saranno i primi Mondiali giocati in inverno nella storia. L'organizzazione dovrà essere curata in ogni minimo particolare, a partire dagli stadi. I progetti di 8 ...

Qatar 2022 - sarà rivoluzione anche negli orari dei Mondiali : possibili partite alle 11 : Secondo quanto affermato da Nasser Al-Khater, segretario generale aggiunto del comitato organizzatore della Coppa del Mondo 2022, infatti, si potrebbe assistere per la prima volta a un programma con ...

Mondiali Qatar 2022 - Infantino insiste : vuole la Coppa del Mondo a 48 squadre : Mondiali Qatar 2022, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato dell’ipotesi di aumentare il numero delle squadre partecipanti Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, continua a perseguire il suo piano per avere una Coppa del Mondo con 48 squadre già dal torneo del 2022 ospitato dal Qatar, evidenziando i potenziali effetti positivi per la regione. “Forse il calcio è un modo per costruire ponti“, ha detto in ...

Mondiali 2022 - Iran : 'Pronti ad aiutare il Qatar' : Lo ha detto il ministro dello Sport Iraniano, Masoud Soltanifar: "Possiamo fornire assistenza con le nostre strutture di allenamento prima della Coppa del Mondo, in particolare con aree che offrono ...

Calcio - Mondiali 2022 a 48 squadre? Gianni Infantino : “Ci stiamo parlando - discussione col Qatar” : I Mondiali 2026 di Calcio prevedono la partecipazione di 48 Nazionali rispetto alle 32 attuali ma l’allargamento potrebbe entrare già in vigore in occasione della prossima rassegna iridata che si disputerà in Qatar nel 2022. Ad annunciarlo è il Presidente dell FIFA Gianni Infantino che ha parlato di una discussione in essere per attuare il nuovo format già tra quattro anni. Il numero 1 del Calcio internazionale ha garantito che la ...

Mondiali 2022 - Infantino : 'Possibili 48 squadre già in Qatar' : La conferma arriva dal presidente della Fifa Gianni Infantino a margine del congresso della Asian Football Confederation, AFC,: 'L'espansione della Coppa del Mondo da 32 a 48 squadre potrebbe ...