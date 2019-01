Agricoltura Puglia | “Per i danni dal maltempo richieste dal 7 Gennaio”

meteoweb.eu

: Ministero : AGRICOLTURA PUGLIA - Il Mipaaf conceda la declaratoria di stato di calamità - Firma la petizione!… - DavideEndemione : Ministero : AGRICOLTURA PUGLIA - Il Mipaaf conceda la declaratoria di stato di calamità - Firma la petizione!… - stellamaris_dg : Hai un minuto per aiutare MARISTELLA DE GIUSEPPE? - foggia2024 : RT @CiaPuglia: I @GArancioni e la mobilitazione per la #olivicoltura e l'#agricoltura della #Puglia: l'articolo -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Dal prossimo 7 gennaio sarà possibile presentare la richiesta di contributo per iprovocati all’olivicoltura pugliese dalle gelate dello scorso febbraio.“È un primo atto concreto per accelerare la concessione del contributo per ida gelate, attivabile grazie alla legge approvata in fase di assestamento di bilancio”, dichiara in una nota il presidente di Coldiretti, Savino Muraglia.“Nel corso dell’incontro con la delegazione di Coldiretti, l’assessore alle politiche agricole della Regione, Leonardo Di Gioia ha garantito che, se mai i fondi nazionali non fossero sufficienti nonostante il riconoscimento della calamità, andrà a rimpinguare con risorse regionali il capitolo di spesa aperto a luglio, su richiesta di Coldiretticon una legge ad hoc che dispone di 1milione di euro, al momento assolutamente insufficiente ...