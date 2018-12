TG | due anziani morti nell' incendio di un immobile a Romanshorn

Incendio a Monterchi (Arezzo) : morti due anziani coniugi - ferite mamma e figlia : Due morti e tre feriti. È il grave bilancio di un Incendio in un appartamento a Padonchia, una frazione di Monterchi nella provincia di Arezzo. Le vittime sono due anziani coniugi, feriti i loro familiari. Secondo una prima ricostruzione tra le possibili cause del rogo il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi.Continua a leggere

Finte dottoresse rubavano in casa di anziani - due arresti a Ragusa - : All'indagine ha collaborato la Scientifica che ha rilevato l'impronta di una delle donne su un fantomatico libretto sanitario, poi rivelatosi un semplice quaderno. L'appello della polizia: "Le vittime ...

Milano - botte e bavagli a due anziani : “Ti lego la bocca - devo dormire”. Arrestata badante - il video della polizia : Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha arrestato a Milano una cittadina originaria dell’Ecuador di 53 anni in flagranza di reato per maltrattamenti nei confronti di due anziani fratelli. Le vittime sono un uomo di 81 anni costretto sulla sedia a rotelle e la sorella di 86 anni con alcuni problemi di salute. L’attività investigativa degli agenti della squadra mobile della questura di Milano è partita a seguito di una segnalazione da ...

Picchiati - minacciati e rapinati in casa : l'incubo di due anziani 90enni : Attimi di terrore per due anziani aggrediti nella loro abitazione da tre malviventi travisati. Indagini dei carabinieri in...

Pavia - maltrattamenti agli anziani in una casa di riposo : due arresti : I filmati che gli investigatori hanno realizzato sono spaventosi, con anziani picchiati, presi a calci, pugni, schiaffi e poi insultati. Tutto questo è accaduto per anni nella “casa di Accoglienza Monsignor Rastelli”, residenza sanitaria situata nell'Oltrepò Pavese, a Montebello della Battaglia. Si tratta di una struttura che ospita pazienti con disabilità psichiche, gestita dalla cooperativa O.F. T.A.L., il cui nome richiama volutamente quello ...

Anziani ospiti maltrattati - due arresti : 15.43 Arrestati a Pavia il direttore e un operatore di una residenza sanitaria di Montebello della Battaglia. Sono accusati di maltrattamenti ripetuti e lesioni gravi nei confronti degli ospiti, Anziani con gravi disabilità psichiche. Le indagini sono cominciate nel marzo scorso, dopo alcune segnalazioni al commissariato di Voghera. Nei filmati appaiono Anziani presi a pugni, calci e schiaffi, oppure aizzati tra loro dall' operatore per ...

Rapina da incubo per due anziani : finti carabinieri scappano con un bottino da 50mila euro : Tre uomini, due travestiti da agenti e uno da tecnico del gas, hanno fatto irruzione in una villetta a Santa Rita, nel...

due anziani isolati sul Passo Monte Croce Carnico - via alle verifiche : Una squadra di cinque tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico si è mossa nel tardo pomeriggio in direzione di Passo Monte Croce Carnico per andare a verificare le ...