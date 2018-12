Astronomia | l’Italia dello spazio | ecco le più importanti scoperte scientifiche del 2018

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici delche hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields (il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel) è stata assegnata ad Alessio Figalli. Un altro riconoscimento importante ha per protagonista l’astronauta Luca Parmitano, scelto come comandante della Stazione Spaziale Internazionale per la missione “Beyond” prevista nel 2019 (è il primo italiano a ricoprire questo incarico). L’Italia ha giocato un ruolo di primo piano anche in riferimento ad due ...